Zaak tegen ON-presentator Raisa Blommestijn uitgesteld vanwege vakantietijd

De zaak tegen Raisa Blommestijn, presentator van omroep Ongehoord Nederland, is uitgesteld. Aanvankelijk zou ze komende maandag voor de rechter hebben moeten verschijnen. Nu staat de zitting gepland op 21 november. Het Openbaar Ministerie meldt dat de vakantieperiode de reden is voor het uitstel.

De presentatrice wordt vervolgd voor groepsbelediging vanwege een bericht op het voormalige Twitter, inmiddels X, waarin ze zich volgens het OM beledigend uitliet over mensen met een zwarte huidskleur. Zelf bestempelde ze haar opmerkingen als "politiek commentaar". Ook de aanklacht voor smaad kwam na een tweet, waarin ze iemand een "kleuterneuker" noemde.

'Censuur'

Blommestijn was sinds 2022 een van de presentatoren van Ongehoord Nieuws, het opinieprogramma van ON. Begin dit jaar werd bekend dat ze stopte bij de omroep.

De omroep heeft de presentatrice meerdere malen verzocht om "zorgvuldig om te gaan met haar online uitspraken", liet ON weten. Volgens Blommestijn had voorzitter Arnold Karskens haar gevraagd te stoppen met het geven van haar mening via haar socialemediakanalen. Ze noemde dat "niets minder dan een poging tot censuur".