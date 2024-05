Twitter / @rblommestijn Raisa Blommestijn

NOS Nieuws • vandaag, 17:56 Presentator Raisa Blommestijn vervolgd voor groepsbelediging en smaad

Raisa Blommestijn, voormalig presentator bij Ongehoord Nederland (ON), wordt vervolgd voor groepsbelediging. Het gaat om een bericht dat ze vorig jaar mei plaatste op Twitter, meldt het Openbaar Ministerie. Dat noemt haar naam niet, maar Blommestijn zegt op X dat het om haar gaat. Volgens het OM liet ze zich in het bericht beledigend uit over mensen met een zwarte huidskleur.

In het bericht naar aanleiding van een mishandeling schreef ze: "Wéér een blanke man op straat in elkaar getrapt door een groep negroïde primaten. Hoe veel weerloze blanken moeten nog slachtoffer worden? Talloze waarschijnlijk: de open grenzen-elite importeert dit volk met bosjes, met alle gevolgen van dien."

Zelf zegt de rechtsfilosoof haar bericht van toen te zien als "politiek commentaar". De vervolging noemt ze bizar: "Ik wist dat dit kon gebeuren, maar als het dan daadwerkelijk zwart op wit staat, dat je je voor meerdere rechters moet verantwoorden voor politiek commentaar dat je geeft op ontwikkelingen in de maatschappij, dan kijkt die totalitaire overheid, waar ik al jaren voor waarschuw, je echt aan."

Ook verdacht van smaad

Behalve van groepsbelediging wordt Blommestijn ook verdacht van smaad. Ze noemde in een tweet iemand "kleuterneuker".

Blommestijn gebruikte het n-woord ook in een uitzending van ON waarin willekeurige beelden van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan werden getoond. Blommestijn zei daarbij "dat dit soort filmpjes op grote schaal worden gedeeld op internet". De uitzending was aanleiding voor een onderzoek door de ombudsman van de Nederlandse Publieke Omroep.

'Censuur'

Blommestijn was sinds 2022 een van de presentatoren van Ongehoord Nieuws, het opinieprogramma van ON. Begin dit jaar werd bekend dat ze stopte bij de omroep. Volgens Blommestijn had voorzitter Arnold Karskens haar gevraagd te stoppen met het geven van haar mening via haar socialemediakanalen. Ze noemde dat "niets minder dan een poging tot censuur".

De omroep zei dat Blommestijn meermaals was verzocht om "zorgvuldig om te gaan met haar online uitspraken. Over correct journalistiek handelen kunnen meningen verschillen. Dat is iets anders dan censuur."

Blommestijn moet op 19 augustus voor de rechter verschijnen.