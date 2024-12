Racisme en buitensporig geweld bij politie Memphis, oordeelt Justitie VS

De politie in de Amerikaanse stad Memphis maakt buitensporig gebruik van geweld en discrimineert zwarte mensen. Dat oordeelt het Amerikaanse ministerie van Justitie in een rapport naar aanleiding van de dood van een zwarte automobilist, Tyre Nichols.

Nichols' overlijden leidde tot grote protesten in het land, waarbij mensen politiehervormingen eisten. Dit leidde tot een scherpe blik op de politie in Memphis, een overwegend zwarte stad.

In het rapport wordt specifiek de zaak van Nichols aangehaald, evenals de praktijk van de politie in Memphis om verkeerscontroles te gebruiken om misdaad te bestrijden. "Deze strategie leidt tot veel contact met burgers", aldus het rapport. "Maar de politie garandeert niet dat agenten zich aan de wet houden tijdens deze controles."

"Zwarte mensen in Memphis worden buitenproportioneel vaker geconfronteerd met deze overtredingen", staat in het rapport. "Agenten zijn agressiever tegenover zwarte mensen dan tegenover witte mensen, bij dezelfde feiten of overtredingen."

Ook zouden agenten vaak overgaan tot handelingen die leiden tot verwondingen, zelfs voor kleine overtredingen of wanneer de verdachte zelf niet agressief is.

In oktober veroordeelde een federale jury in Memphis drie van de voormalige politieagenten voor geknoei met getuigen in de zaak rondom Nichols. Ze werden vrijgesproken van de ernstigste aanklachten, die tot een levenslange gevangenisstraf hadden kunnen leiden. De uitspraak volgt januari volgend jaar, de straf kan oplopen tot 20 jaar cel. De overige twee agenten hadden al eerder schuldig gepleit en getuigden tegen hun voormalige collega's tijdens het proces. Net als Nichols zijn alle vijf betrokken agenten zwart.

Het slachtoffer overleed drie dagen later in het ziekenhuis De vijf betrokken agenten werden ontslagen en aangeklaagd voor moord.

Vijf agenten achtervolgden hem en schopten en sloegen hem met een wapenstok, enkele meters van zijn huis terwijl hij in paniek om zijn moeder riep. Op de beelden is te horen hoe de agenten met elkaar praten en lachend rondliepen terwijl Nichols gewond op de grond lag.

Het onderzoek startte in juli vorig jaar, zes maanden na de dood van de 29-jarige Tyre Nichols. Hij werd in januari 2023 staande gehouden door agenten voor een verkeerscontrole, omdat hij Nichols roekeloos rijgedrag zou hebben vertoond. Bodycam-beelden toonden aan dat agenten pepperspray gebruikten op Nichols en een taser inzetten, waarna hij probeerde te vluchten.

Stadsadvocaat Tannera George Gibson zei gisteren in een brief dat Memphis een verzoek heeft ontvangen van het ministerie van Justitie voor federaal toezicht op de politie en de hulpverlening van de stad. "Zolang de stad niet de kans heeft gehad om de beschuldigingen uit het rapport te bestuderen, kan Memphis niet meewerken aan een overeenkomst die de inwoners van Memphis mogelijk miljoenen dollars kan kosten", antwoordde Gibson in de brief.