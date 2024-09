Reuters

NOS Sport • vandaag, 13:00 Politiegeweld tegen NFL-ster raakt open zenuw in VS: 'Wat als ik niet Tyreek Hill was?'

Maandenlang keken Amerikanen uit naar de start van het NFL-seizoen (American Football), maar na de eerste speelronde gaat het niet over ongrijpbare acties, harde tackles en onmogelijke touchdowns. Nee, het gaat over politiegeweld.

Zondag werd superster Tyreek Hill hardhandig in de boeien geslagen door de politie van Miami-Dade County.

Hill was op weg naar het stadion van Miami Dolphins voor de thuiswedstrijd tegen Jacksonville Jaguars toen hij langs de weg staande werd gehouden door motoragenten vanwege een snelheidsovertreding en gevaarlijk rijgedrag.

De agenten sommeerden Hill zijn raampje open te doen en open te houden. Dat deed de sporter niet volledig en daarna sleurden ze hem uit de auto, sloegen hem in de boeien en werkten hem tegen de grond.

Politie geeft beelden vrij

Vannacht werden de beelden van de bodycam van een van de agenten vrijgegeven door het Miami-Dade Police Department. Na enige tijd mocht Hill zijn weg vervolgen en kwam hij 'gewoon' uit voor de Dolphins tegen de Jaguars.

2:24 NFL-sterspeler Hill door politie tegen de grond gewerkt bij aanhouding

Of de agenten doorhadden dat ze een van de bestbetaalde wide receivers in de NFL en voormalig Super Bowl-winnaar (met Kansas City Chiefs) in de boeien sloegen, is de vraag.

Pas na een ruime minuut zien we een van de agenten opkijken als geroepen wordt: "That's Cheetah, bro!" Cheetah is de bijnaam van de pijlsnelle Hill.

Teamgenoot Calais Campbell zag het allemaal gebeuren en zette zijn auto langs de weg. Met zijn handen omhoog zei hij een vriend van Hill te zijn. Hill smeekte zijn ploegmaatje hem niet alleen te laten. Campbell werd gesommeerd te vertrekken, maar weigerde Hill achter te laten in de "onnodig vijandige situatie", zo zei Campbell later. Ook hij werd door de agenten in de boeien geslagen.

Club roept op tot maatregelen

Uit de beelden blijkt dat de agenten nodeloos en buitensporig geweld hebben toegepast om de NFL-ster te arresteren, zo schrijft Miami Dolphins in een officiële reactie op het incident.

De club roept de autoriteiten op tot snelle en stevige maatregelen tegen de agenten die bij de arrestatie betrokken waren. Zijn advocaat zegt dat Hill juridische stappen overweegt.

"Hill is blij met zijn status als 'beroemdheid', maar het is hem niet ontgaan hoeveel anderen in soortgelijke situaties een ander lot is beschoren en hoe alle betrokken partijen gelukkig in staat waren om van deze zaak weg te lopen", aldus zijn advocaat.

De politiechef van Miami-Dade County zegt dat er een onderzoek is ingesteld en dat een van de betrokken politieagenten voorlopig enkel administratieve taken uitvoert.

Open zenuw

De arrestatie raakt een open zenuw in de Amerikaanse samenleving, waar buitensporig geweld door de politie nog altijd een probleem is. Eerdere voorvallen, zoals de dood van George Floyd in 2020, gaven aanleiding tot een golf aan protesten wereldwijd. Sindsdien is de Black Lives Matter-beweging wereldwijd niet meer weg te denken.

Hill zelf leek niet al te veel last te hebben van de arrestatie. Enkele uren na het incident toonde hij zijn klasse op het veld met een prachtige catch, waarna hij zijn verdedigers op kenmerkende wijze zijn hielen liet zien.

Hij vierde zijn touchdown op gepaste wijze: met twee handen achter zijn rug liet hij zich opnieuw 'arresteren' door ploeggenoot Jaden Waddle.

Sam Navarro-Imagn Images Tyreek Hill na zijn touchdown

Miami Dolphins-coach Mike McDaniel werd emotioneel toen hij vragen beantwoordde over wat er met zijn speler gebeurd is. "Hoe meer ik erover nadenk, hoe verdrietiger het me maakt. Wat me het meeste raakt, is dat ik niet kan weten hoe het is, hoe het moet voelen."

Na de gewonnen wedstrijd (20-17) wist Hill nog steeds niet precies wat er eerder op de dag gebeurd was. Toch stelde hij zich opvallend verzoenend op.

"Wat als ik niet Tyreek Hill geweest zou zijn? Dat had een worst case scenario kunnen zijn. Luister, ik hoop ooit zelf politieagent worden. Ik heb veel respect voor de politie, maar ook daar zitten rotte appels tussen. Ik hoop dat we hier een positieve draai aan kunnen geven, voor mij, maar ook voor de politie in Miami-Dade."