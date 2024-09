216 miljoen in vier jaar: Prescott wordt best betaalde speler ooit in NFL

Dak Prescott wordt de best betaalde speler in de NFL, de belangrijkste competitie in American Football. De Amerikaanse quarterback heeft dit te danken aan een zeer lucratieve contractverlenging bij de Dallas Cowboys.

De NFL is dit weekend weer begonnen. Tweevoudig Super Bowl-winnaar Harald Hasselbach houdt voorlopig nog even de eer van laatste Nederlander die in de competitie in actie is gekomen. Na 24 jaar is er met Thomas Odukoya weer een Nederlandse veldspeler die kan spelen in de NFL.