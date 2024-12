Spanning stijgt rond grote handelsdeal tussen EU en Zuid-Amerika

Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna

"Binnen Mercosur is met name de Braziliaanse president Lula da Silva een groot voorstander van het vrijhandelsakkoord met de EU en alle kansen die er liggen voor Zuid-Amerika. Denk aan een grotere afzetmarkt voor Braziliaanse kip en vlees, maar ook voor bijvoorbeeld Argentijnse soja en mais. Andersom wordt er ook reikhalzend uitgekeken in Zuid-Amerika naar goede Franse of Italiaanse wijnen, en betaalbare Franse en Nederlandse kazen, nu zijn dat echt prijzige luxe delicatessen.

Ook voor Mercosur zelf is het belangrijk dat de deal na 25 jaar onderhandelen nu echt eindelijk wordt geratificeerd want hoe langer het duurt, hoe ingewikkelder het wordt de vijf landen Bolivia, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Brazilië op een lijn te houden. Door regeringswisselingen is de eensgezindheid binnen Mercosur ook gaan wankelen. Het is bijvoorbeeld de vraag hoe de radicaal rechtse Argentijnse president Javier Milei zich zal opstellen tijdens de vergadering deze week, want eerder dreigde hij zich al terug te trekken uit het handelsblok.