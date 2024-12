ANP Stemmingen in de Tweede Kamer

NOS Nieuws • vandaag, 17:03 Kamer stemt opnieuw tegen Europees handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen

De Tweede Kamer heeft opnieuw tegen het Mercosur-verdrag gestemd. Over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Bolivia en Paraguay wordt al vijfentwintig jaar onderhandeld. De laatste jaren sprak de Tweede Kamer zich al vaker uit tegen het Mercosur-verdrag uit angst voor oneerlijke concurrentie.

Met een motie wordt het kabinet verzocht om aan de EU te laten weten dat Nederland het Mercosur-verdrag niet ondertekent. Ook moet de Nederlandse regering optrekken met andere landen om te voorkomen dat het handelsakkoord wordt goedgekeurd.

Het doel van het akkoord is om de handel gemakkelijker te maken. De EU is voor de vijf Zuid-Amerikaanse landen een van de grootste handelspartners. De handel tussen de EU en de Mercosur-landen is jaarlijks tientallen miljarden euro's waard. Om het verdrag in te laten gaan, moeten zowel de EU-landen als het Europees Parlement ermee in instemmen.

Oneerlijke concurrentie

De Partij voor de Dieren had samen met BBB, SP, ChristenUnie, SGP en Denk een motie ingediend tegen steun voor het verdrag. Naast GroenLinks-PvdA en Forum voor Democratie steunden ook coalitiepartijen PVV en NSC de motie.

De partijen vrezen onder meer dat het handelsverdrag leidt tot oneerlijke concurrentie voor de Europese boeren. Dat komt doordat de Zuid-Amerikaanse landen lagere standaarden hebben met betrekking dierwelzijn, mestbeleid en gewasbescherming.

De partijen willen ook dat het kabinet een duidelijk standpunt inneemt in de zaak. De laatste jaren heeft Nederland zich nooit hardop uitgesproken voor of tegen het verdrag.

Weerstand in Europa

Het handelsakkoord leidt in meerdere Europese landen tot weerstand. Onder meer in Frankrijk en Polen is het verdrag omstreden. Grote landen als Spanje en Duitsland zijn juist voor.

Later deze week staat er in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo ook een top tussen de Mercosur-landen op het programma. Daar wordt ook gesproken over het handelsakkoord met de EU.