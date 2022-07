ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:02 • Aangepast vandaag, 14:15 Eerste Kamer stemt in met CETA-handelsverdrag met Canada

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het CETA-handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De vier coalitiepartijen, de PvdA en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) stemden voor en daarmee was er een meerderheid.

In 2020 werd al eens over het verdrag gestemd. Toen was de PvdA tegen, waardoor de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie destijds geen meerderheid in de Eerste Kamer kreeg.

De sociaaldemocraten hebben hun bezwaren inmiddels opzij geschoven. PvdA-senator Koole noemde CETA in een stemverklaring "niet ideaal", maar meent dat het na bepaalde wijzigingen bijdraagt aan "een vreedzame, eerlijke en duurzame wereld".

Ook de OSF is van mening veranderd. Senator Raven zei dat de wereld sinds de vorige stemming is veranderd, instabieler is geworden, en dat nu het moment bij uitstek is om voor dit soort verdragen te stemmen.

GroenLinks, de partij waarmee de PvdA volgend jaar één fractie wil vormen in de Eerste Kamer, stemde vandaag opnieuw tegen. Dat geldt ook voor de overige oppositiepartijen.

Wat houdt het CETA-verdrag in? Met CETA vervalt ruim 99 procent van alle handelstarieven die er nu zijn tussen de EU en Canada. Doel: meer export tussen de landen, meer economische groei en mogelijk meer banen, hoewel onderzoeken daarnaar elkaar tegenspreken. Het scheelt Europese exporteurs mogelijk 500 miljoen euro per jaar. De extra handel kan elk jaar tussen de 600 miljoen en 1,2 miljard euro opbrengen voor Nederland. Voor producten die van Canada naar de EU gaan gelden EU-eisen en EU-criteria.

Wanneer het CETA-handelsverdrag volledig in werking treedt, is nog niet bekend. Alle parlementen van de EU-lidstaten moeten eerst instemmen. Tot nu toe hebben (met Nederland erbij) veertien van de 27 lidstaten dat gedaan.

Een deel van het verdrag is in 2017 al in werking getreden. Het gaat dan onder meer om het schrappen van invoerrechten voor veel producten die naar Canada worden geëxporteerd en de mogelijkheid om mee te dingen naar Canadese overheidsaanbestedingen.