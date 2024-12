ANP Sinterklaas in de storm

NOS Nieuws • vandaag, 18:47 Pakjesavond wordt herfstachtig: regen en wind Marco Verhoef Weerpresentator

Na twee rustige dagen, met in elk geval weinig wind en op veel plaatsen ook wat zon, tapt het weer op sinterklaasdag uit een ander vaatje. Stormen zal het morgen niet, maar het waait wel stevig en het wordt behoorlijk nat. Kortom: herfst.

Van de zon moeten we weinig verwachten. Het is bewolkt en 's ochtends vroeg is het misschien nog net droog. Maar al snel volgt vanuit het westen een eerste regengebied. Daarbij waait het matig tot krachtig, met windkracht 4 tot 6 uit het zuiden en bij zee is de wind met windkracht 7 af en toe al hard.

Het weer leverde vandaag mooie plaatjes op:

Chris Biesheuvel via NOS Ooggetuige Lichtbundel vanmorgen in Sleeuwijk in Noord-Brabant

André Mourik via NOS Ooggetuige Nat einde van de dag, rond 17.00 uur bij Meteren in Gelderland

Geeske Harkema via NOS Ooggetuige Een klein beetje zon vandaag in Geersdijk, Zeeland

In de middag verlaat dit regengebied het land weer en is het in elk geval tijdelijk minder nat. Het blijft wel waaien, waarbij de wind meer uit het zuidwesten komt. Het is maximaal 5 of 6 graden in het oosten en noordoosten. Langs de kust wordt het 9 graden.

Natte Pakjesavond

Na de iets minder natte middag, volgt in de avond vanuit het westen weer een nieuw regengebied. De regenmeters geven aan het eind van de dag al snel tien tot vijftien millimeter regen aan en in het westen van het land kan zelfs twintig millimeter of iets meer vallen.

Overigens verandert er na Sinterklaas niet veel. Het blijft tot en met het weekend sterk wisselvallig: weinig of geen zon, soms flink wat regen en van tijd tot tijd veel wind.

Vroege avondspits verwacht Automobilisten moeten morgen rekening houden met een vroege en drukke avondspits, waarschuwt de ANWB. Veel mensen gaan eerder naar huis vanwege pakjesavond en winkels sluiten eerder. "Hierdoor is er een hoop verkeer tegelijkertijd onderweg, met lange files tot gevolg. Dit is wat we het zogenaamde 'Sinterklaasavondeffect" noemen", schrijft de ANWB. De eerste files worden al rond 14.30 uur verwacht, met het hoogtepunt rond 16.30 uur. Bovendien kan het volgens de ANWB door de regen extra druk worden.