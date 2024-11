Met geheime hulpsinterklaas vieren 1750 kinderen toch pakjesavond

Eigen foto Liesbeth Goedhart (l) en Jeanine Boerendans bereiden hun derde geheime pakjesavond voor

Het wordt dit jaar toch pakjesavond voor zo'n 1750 kinderen die de sint waarschijnlijk anders stilletjes voorbij was gereden. De organisatie Secret Sint koppelt de kinderen en hun ouders aan anonieme donateurs die een feestpakket beschikbaar stellen.

Secret Sint is een idee van Jeanine Boerendans en Liesbeth Goedhart dat in 2022 is ontstaan. Ze kennen elkaar via Instagram en zochten een oplossing voor ouders die door financiële problemen of persoonlijke tegenslagen eigenlijk geen sinterklaas kunnen vieren.

"We gingen samen ergens wat eten en kregen spontaan het idee van de geheime sinterklaas. We hebben het in twee weken opgetuigd en via onze socialemediakanalen verspreid", vertelt Boerendans uit Elburg bij Omroep Gelderland. Dat jaar meldden zich 350 hulpsinterklazen die gratis een pakket samenstelden en schonken. Dit jaar zijn er 1750 anonieme gevers.

Liever spullen dan geld

Dat aantal aanmeldingen vindt Boerendans hartverwarmend. Maar het verbaast haar ook. "Ik vind het zo bijzonder dat er een project nodig is om dit voor elkaar te doen. Iedereen kent vast wel iemand in de omgeving van wie je denkt: goh, hij of zij zou dit goed kunnen gebruiken. Ik denk dat mensen het fijn vinden dat dit anoniem kan." Daarnaast vermoedt ze dat de donateurs liever spullen geven dan geld.

Om tot een goede match te komen, vullen ontvangers en gevers een formulier in. Ontvangers noteren schoen- en kledingmaten, namen, leeftijden, interesses en komen met verlanglijstjes. Donateurs geven aan wat hun motivatie is om mee te doen aan het project. Boerendans en Goedhart koppelen ontvanger en gevers vervolgens aan elkaar, al komt het ontvangende gezin niet te weten van wie hun pakket afkomstig is.

Presentje voor ouders

Voorwaarde om mee te doen is dat minstens één kind uit het ontvangende gezin op de basisschool zit of daar nog te jong voor is. Kinderen tot en met 15 jaar kunnen één cadeautje krijgen. "Toch blijkt uit de praktijk dat veel sinten ook een presentje in het pakket doen voor de ouders en oudere kinderen", zegt Boerendans.

Deelnemers moeten ook aan een paar voorwaarden voldoen. "Er moet per kind iets lekkers, iets leuks en iets nuttigs in het pakket zitten", benadrukt Boerendans. En tweedehands cadeaus zijn niet toegestaan.

Inmiddels hebben zich genoeg hulpsinten gemeld. Gezinnen die belangstelling hebben voor een feestpakket, kunnen zich nog wel melden.

Zelf stoppen Boerendans en Goedhart vaak ook nog iets in een pakket, zoals een zak strooigoed, pak chocolademelk en een bus slagroom. "We willen de gezinnen niet alleen de zak met pakjes geven maar de hele sinterklaassfeer bezorgen."