Verdachte misbruikzaak Helmond langer vast in andere gevangenis met extra zorg

De basisschoolmedewerker die verdacht wordt van het misbruiken van 20 kinderen wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. In die gevangenis krijgt de verdachte extra psychologische zorg.

Vandaag was de eerste pro-formazitting in de zaak rond de basisschoolmedewerker uit Helmond. De 25-jarige man wordt verdacht van het seksueel misbruiken van kinderen onder de twaalf jaar, onder wie ook kinderen jonger dan 4 jaar.

De rechter besloot het verzoek om de verdachte over te plaatsen naar een gevangenis met extra psychologische zorg goed te keuren. De verdachte zit nu vast in het zuiden van het land en is volgens zijn advocaat "een zeer kwetsbare gedetineerde". De raadsman zei dat het niet veilig is in de gevangenis waar zijn cliënt nu zit vanwege de zaken waar de man van verdacht wordt.