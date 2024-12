NOS

NOS Nieuws • gisteren, 19:55 Misbruikzaak rond 'betrokken Helmonder' komt hard aan bij inwoners Filip Dujic redacteur Online

Filip Dujic redacteur Online



"De zaak is hier als een bom ingeslagen." In Helmond heerst verslagenheid, nadat vanochtend bekend was geworden dat een 25-jarige medewerker van een basisschool verdacht wordt van het misbruiken van zeker twintig kinderen. Een deel van hen zou jonger zijn dan 4 jaar. De man is geen onbekende in de Brabantse stad en had een stichting waarmee hij activiteiten voor kinderen organiseerde.

De school waar de verdachte actief was als leerkrachtondersteuner staat in de Vinex-wijk Brandevoort. Een wijk vol strak aangelegde straten, met huizen die elk een gevel hebben die er op een speelse manier weer anders uitziet. Ouders met kinderen, al dan niet in een kinderwagen, domineren het straatbeeld.

Op een kleine tien minuten wandelen van het centrum staat de school Mondomijn. "Integraal Kindcentrum 0-13 jaar", valt te lezen op het welkomstbord. Stickers van Sinterklaas en zijn pieten sieren de ramen van het gebouw, waar vrij onderwijs wordt gegeven. De fietsenrekken staan vol. Het is net voordat de eerste ouders hun kinderen komen ophalen.

Bonkend hart

Op vragen van journalisten staan de ouders niet te wachten. Eén vrouw die net is komen aanrijden, wil wel haar hart luchten. "Ik vind het verschrikkelijk", zegt ze terwijl de kinderen naar buiten stromen. "Ik ga hier eigenlijk een beetje met een bonkend hart mijn kleinzoon ophalen."

Haar kleinzoon is 4 jaar en zit op deze school sinds september, toen de verdachte al was opgepakt. "Dat neemt niet weg dat het verschrikkelijk is wat hier is gebeurd, voor de andere kinderen en vooral de ouders", benadrukt ze. "En je vraagt je af: hoe kon het zo lang duren, dat niemand iets gemerkt heeft?"

Een man die tegenover de school woont, spreekt van een verdrietige zaak. Hij weet dat de verdachte uit Brandevoort komt, iets wat andere buurtbewoners ook bevestigen. Online zijn al adressen van de verdachte rondgegaan. Dat heeft ertoe geleid dat zijn vader tijdelijk elders verblijft.

Dat buurtbewoners anoniem willen blijven, heeft er onder meer mee te maken dat Brandevoort een hechte gemeenschap is. Aan het begin van deze eeuw werd de nieuwbouwwijk opgeleverd, die door zijn pittoreske uiterlijk veel trots oogst bij de inwoners.

Dat beamen bezoekers van het wijkcentrum, waar op deze dinsdagmiddag in alle rust gebiljart wordt. Ook daar wordt vol ongeloof gereageerd, dat zoiets heeft kunnen gebeuren in de plaats waar ze zo trots op zijn. De verdachte is een bekende in de wijk: hij was nauw betrokken bij de gemeenschap en organiseerde met zijn stichting activiteiten voor kinderen, zoals ritjes in speciale auto's. "Dit is ingeslagen als een bom", klinkt het. "Dat verwacht je niet van zo iemand."

Rust en ruimte nodig

Burgemeester Potters laat in een reactie aan het Eindhovens Dagblad weten "heel erg geschrokken" te zijn van de omvang van de zaak. Behalve van het misbruiken van kinderen verdenkt het OM hem er ook van dat hij die handelingen heeft gefilmd. Er zijn geen aanwijzingen dat de beelden met anderen zijn gedeeld.

Potters zegt de boosheid, het verdriet en de onrust te begrijpen. "Wat mensen zich moeten realiseren: het is vooral heftig voor de slachtoffers. Geef hun rust en ruimte om dit te verwerken." Vooralsnog zijn er geen plannen om een bijeenkomst te organiseren, maar "als er behoefte aan is, dan zal ik als burgervader zeker bij de slachtoffers langsgaan", aldus Potters.

School blijft open

Op Mondomijn zelf was het vandaag volgens bestuursvoorzitter Ingeborg Schrama van scholenkoepel QliQ Primair heel rustig. "We proberen het voor de kinderen zo gewoon mogelijk te laten voelen. De school gewoon openhouden, hoort daarbij. Ondertussen doen we ons best om er zo goed mogelijk voor iedereen te zijn."

Schrama zegt dat ze het nieuws gisteravond aan de juffen en meesters heeft verteld. "En die waren erg geschrokken. Aan de kinderen hebben we het vandaag nog niet verteld, maar de papa's en mama's weten het natuurlijk wel. Morgen gaan we kijken of de kinderen nog dingen willen weten."

Intussen blijft Brandevoort met veel vragen achter. Wellicht dat er morgen iets meer duidelijk wordt, als in de rechtbank in Den Bosch de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak wordt gehouden. Dan zal het gaan over de stand van zaken in het onderzoek en de voorlopige hechtenis van de verdachte.