Verdachte in Helmond zou ook kinderen jonger dan 4 hebben misbruikt

De kinderen die door een man uit Helmond seksueel zouden zijn misbruikt, zijn op een jongetje na allemaal meisjes. Een aantal kinderen was jonger dan de basisschoolleeftijd, zegt een persofficier. Dat betekent dat ze op het moment van het misbruik jonger waren dan 4.

De andere slachtoffers zijn leerlingen van de basisschool in Helmond waar de man werkte en op het moment van misbruik tussen de 4 en 12 jaar oud.

Leerkrachtondersteuner

De 25-jarige inwoner van Helmond was leerkrachtondersteuner op een plaatselijke basisschool. Het misbruik zou in 2018 begonnen zijn en tot in dit jaar hebben geduurd.