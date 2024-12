ANP De drugstransporten waarvoor Joop M. in hoger beroep terecht staat gingen via de haven van Vlissingen

NOS Nieuws • vandaag, 03:26 Alle rechters in hoger beroep undercoverzaak rond drugssmokkel stappen op

Alle raadsheren van het gerechtshof in de drugszaak tegen Joop M. zijn opgestapt. De zaak is vooral bekend vanwege de inzet van een undercoveragent die zichzelf van het leven beroofde.

Joop M. werd in 2023 tot 9 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij grootschalige drugssmokkel. Hij had een belangrijke rol bij de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika via de haven van Vlissingen.

De zaak dient nu in hoger beroep voor het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Gisteren meldde De Telegraaf dat een van de rechters zich heeft teruggetrokken, omdat hij eerder als officier van justitie bij de zaak betrokken was. De advocaten van de verdachte eisten daarop dat de overige twee raadsheren zich ook zouden terugtrekken, omdat ze geen vertrouwen meer hadden in hun onpartijdigheid. Ze dienden een wrakingsverzoek in.

'Groot foutenfestival'

De rest van het hof heeft daarop besloten ook te vertrekken, bevestigt Michel van Stratum, een van de advocaten van de hoofdverdachte. Het hof zelf heeft laten weten "te berusten in het wrakingsverzoek". Dat betekent dat er drie nieuwe rechters op de zaak moeten worden gezet, waardoor het proces de nodige vertraging zal oplopen. Een voor vandaag geplande zitting wordt naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld.

Advocaat Van Stratum noemt de gang van zaken "een groot foutenfestival in een zaak die enkel verliezers kent." Het verdient volgens hem "heroverweging of ex-officieren alsnog rechter of raadsheer kunnen worden".

De zaak rond Joop M. kwam de afgelopen jaren in het nieuws vanwege de politieoperatie die tot zijn arrestatie leidde. Daarbij werd een undercoveragent ingezet die naast M. ging wonen. De agent infiltreerde in het gezin en kreeg zelfs een affaire met de vrouw van de verdachte. Uiteindelijk kon hij de druk niet aan. Hij pleegde in 2021 zelfmoord.

113 Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.