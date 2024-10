Inzet undercoveragenten ruim gehalveerd vanwege misstanden

De afgelopen twee jaar heeft de politie ruim de helft minder undercoveroperaties uitgevoerd dan gebruikelijk, schrijft De Telegraaf . De leiding had hiertoe besloten vanwege kritische rapporten over misstanden en de zelfdoding van een infiltrant. De undercoverafdeling van de politie wordt hervormd.

Infiltranten werden te veel aan hun lot overgelaten, concludeerden onderzoekscommissies in verscheidene rapporten. In de aanloop naar de zelfdoding van een agent, in 2021, was sprake geweest van een opeenstapeling aan ernstige fouten.