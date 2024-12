Oppositie Zuid-Korea dreigt met afzettingsprocedure als president niet vertrekt

Voor de Democratische Partij, die een meerderheid heeft in het Zuid-Koreaanse parlement, volstaat dat niet. De partij eist dat Yoon meteen opstapt. "We zullen niet werkeloos toezien hoe president Yoon de grondwet kapotmaakt en de democratie met voeten treedt", aldus de partij in een verklaring. "President Yoon moet onmiddellijk vrijwillig aftreden."

Rond het parlementsgebouw in Seoul was in de ochtend, na de tumultueus verlopen dag en nacht, veel politie aanwezig. Er zijn verzamelden zich opnieuw demonstranten. Ook op een druk kruispunt in Seoeul wordt gedemonstreerd. Daar zijn stakende werknemers van de grootste vakbond van Zuid-Korea bijeen om het aftreden van de president te eisen.