AP In een busstation in Seoul kijken mensen naar president Yoon

gisteren, 20:38 • Aangepast gisteren, 22:44 President Zuid-Korea trekt zelf afgekondigde noodtoestand weer in

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft de militaire noodtoestand in het land opgeheven. Zijn kabinet stemde daar in een ingelaste bijeenkomst mee in. Betogers rond het parlementsgebouw ontvingen het intrekken van de staat van beleg met gejuich.

Yoon kondigde eerder vandaag onverwacht de staat van beleg af in een televisietoespraak. Dat deed hij naar eigen zeggen onder meer omdat de oppositie, die de meerderheid in het parlement heeft, volgens hem alles doet om het landsbestuur plat te leggen. Het besluit betekende dat het parlement en de politieke partijen buitenspel werden gezet.

De boze oppositie riep vervolgens parlementsleden en burgers op naar het parlementsgebouw in de hoofdstad Seoul te komen, waar ze troepen van het Zuid-Koreaanse leger troffen. Het lukte de meeste parlementsleden om de vergaderzaal te bereiken en daar een resolutie aan te nemen om de noodtoestand terug te draaien; 190 van de 300 leden waren aanwezig.

De president moest daar volgens de wet gehoor aan geven. Parlementsleden bleven tot diep in de nacht in het parlementsgebouw in afwachting van Yoons besluit. Legertroepen hadden het parlementsgebouw toen al verlaten, maar de krijgsmacht zei de noodtoestand te handhaven tot president Yoon die zou opheffen.

In deze video zie je een overzicht van het tumultuzeuze verloop van de dag:

1:28 Chaotische dag in Zuid-Korea na afkondiging noodtoestand

Afzetting

Volgens Zuid-Koreaanse media zijn oppositiepartijen met elkaar in overleg om tot een stemming te komen om president Yoon af te zetten. De verwachting is dat er morgen een motie wordt ingediend in het parlement. Oppositieleider Lee Jae-myung zei dat het afkondigen van de staat van beleg ongrondwettelijk is.

Yoon beweerde in zijn televisietoespraak dat de oppositie sympathiseert met aartsvijand Noord-Korea en alles doet om de regering te dwarsbomen. De staat van beleg was volgens de president nodig om de grondwet te beschermen en om korte metten te maken met "pro-Noord-Koreaanse elementen".

De president vroeg de bevolking om vertrouwen in hem te hebben en "wat ongemakken" voor lief te nemen. In een verklaring stond dat "subversieve krachten" opgepakt en vastgezet zouden worden en dat gewone burgers zo min mogelijk last zouden ondervinden. Het document was ondertekend door de opperbevelhebber van het leger, generaal Park An-su.

'Verkeerd besluit'

De Zuid-Koreaanse president had al een moeizame relatie met de oppositie, die dankzij de meerderheid in het parlement de plannen en de begroting van zijn regering blokkeert. Yoon verweet het parlement in zijn toespraak "het vertrappen van de constitutionele orde van het vrije Zuid-Korea".

Het uitroepen van de militaire noodtoestand viel ook bij de achterban van Yoon niet goed. De leider van Yoons eigen conservatieve partij, Han Dong-hoon, sprak van een "verkeerd besluit".