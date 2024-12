Machtsgreep president Zuid-Korea, parlement verzet zich

Correspondent Oost-Azië Laura van Megen:

"De oppositie in Zuid-Korea is sterk. In heel Seoul gaan mensen de straat op, hoewel het al nacht is. Het lijkt er niet op dat de door Yoon uitgeroepen staat van beleg door het volk gesteund wordt.

Yoon is al een tijd verwikkeld in een constante strijd met de oppositie. Hij is aan de macht gekomen in 2022. Maar de oppositie heeft nu de meerderheid in het parlement en blokkeert de plannen van zijn regering. Ook moet het parlement de begroting van de overheid goedkeuren en dat heeft het niet gedaan. Yoon verweet het parlement in zijn speech 'het vertrappen van de constitutionele orde van het vrije Zuid-Korea'."