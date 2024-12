Oppositie Zuid-Korea begint afzettingsprocedure tegen president Yoon

Correspondent Oost-Azië Laura van Megen:

"Toen Yoon de noodtoestand weer introk, herhaalde hij de reden waarom hij dat deed. Dat hij het noodzakelijk vond vanwege de pro-Noord-Koreaanse krachten die zich in Zuid-Korea bevinden. Yoon zelf heeft zijn politieke geplande optredens afgezegd van vanochtend en nu is het dus wachten of hij, hoe en wanneer hij gaat reageren. Maar daar wacht het parlement niet op, dus de afzettingsprocedure is gestart.

President Yoon wijst naar Noord-Korea en Noord-Koreaanse sympathisanten in Zuid-Korea om zijn machtsgreep te rechtvaardigen. En de relatie tussen de twee Korea's is ook flink verslechterd de afgelopen jaren, onder Yoons leiderschap.

Maar deze zet zien veel mensen eerder als wanhopige poging om zijn eigen agenda door te voeren. Hij kreeg nauwelijks wat voor elkaar de afgelopen maanden en lag constant met de oppositie in de clinch, sinds die afgelopen voorjaar een overweldigende meerderheid in de parlementsverkiezingen behaalde.

In Noord-Korea blijft het echt verrassend stil tot nu toe. Staatsmedia gaan nog door met de vaste programmering, namelijk berichtgeving over hoe goed het zou gaan met de economie en dat Communistische leiders langsgaan bij fabrieken. Maar in het noorden zijn ze zeker de hele nacht wakker geweest om te kijken hoe deze politieke storm raast door Zuid-Korea.

We kunnen verwachten dat ze snel genoeg met een reactie komen en het ook gaan gebruiken. In ieder geval voor hun binnenlandse propaganda van: 'zie je wel dat het een zooitje daar is in dat kapitalistische zuiden. Je moet maar blij zijn dat je in dit communistische paradijs woont.'"