NOS Voetbal • gisteren, 23:40 Buurman (18) eist ondanks nederlaag hoofdrol op bij Oranje: 'Besef het nog niet helemaal'

Pas achttien jaar is Veerle Buurman, maar in haar tweede basisoptreden voor het Nederlands elftal maakte ze opnieuw grote indruk, nu tegen de beste ploeg van de wereld: de Verenigde Staten.

De 1-2 nederlaag is eigenlijk bijzaak voor Buurman. Een hele wedstrijd spelen tegen de VS en je eerste interlanddoelpunt maken toch wat belangrijker op zo'n avond. "Dat is heel bijzonder", zegt de Bemmelse. "Ik ben wel redelijk tevreden", zegt ze na afloop nuchter.

Eind oktober maakte de 18-jarige Buurman al grote indruk in de wedstrijd tegen Denemarken. Dinsdagavond wilde bondscoach Andries Jonker zien hoe de verdedigster zich staande zou houden tegen een topland.

'Ik weet dat ik goed kan koppen'

Het antwoord kwam al snel in het duel. Nadat ze al meerdere duels had uitgevochten én gewonnen, was het na een kwartier Buurman die de score opende met een kopbal uit een hoekschop. "Ik was daar heel erg blij mee. Ik besef het nog niet helemaal. Ik weet dat ik goed kan koppen, dus ik was blij dat ik daar dan mocht staan."

Bekijk hier de reacties van Jonker, Buurman en Van de Donk na afloop:

Toch was het niet een avond met alleen maar pluspunten voor de PSV-verdedigster. Vlak voor rust viel een Amerikaanse vrije trap op haar hoofd en maakte ze met een eigen doelpunt de 1-1.

"Het is jammer dat hij er zo invliegt. Gelukkig kan ik dat snel loslaten."

Bondscoach Jonker was lovend over de jonge speelster. "Ze heeft vandaag met en tegen de grootste speelsters ter wereld gespeeld. Ze maakte echt een volwassen indruk. Als je niet weet hoe oud ze is, zegt niemand dat ze zo'n 'guppy' van achttien is. Ze speelde opnieuw een uitstekende wedstrijd."

'Spelen voor de beker op het EK'

Als Buurman zich zo door blijft ontwikkelen, maakt ze komende zomer kans op een basisplaats op het EK, maar daar wil ze zelf nog niet aan denken. "Hoe snel het allemaal gaat, besef ik ook nog niet helemaal. Ik heb nog zoveel om te leren en te ontwikkelen en daar focus ik me op. Natuurlijk is dat EK er, dus wil ik mezelf wel graag laten zien. Ik ben blij dat ik daar nu de kans voor krijg."

Op dat EK in Zwitserland moet Oranje ook weer gaan verrassen, zegt bondscoach Jonker. "Vandaag laten we zien dat we op de goede weg zijn en dat iedere tegenstander komende zomer rekening met ons moet houden. We gaan daar om de beker spelen."