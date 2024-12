Kunstenaar Jasleen Kaur (38) wint prestigieuze Turner Prize

Middelpunt van de winnende tentoonstelling is een replica van de knalrode Ford Escort van haar Indiase vader, met een gehaakt kleed erover gedrapeerd. Uit de speakers klinken nummers die in Kaurs jeugd in de auto werden gedraaid.

Jasleen Kaur groeide op in de sikh-gemeenschap in Glasgow, en verwerkt dat in haar tentoonstelling. Andere objecten in de expositie zijn een blikje met het populaire Schotse drankje Irn-Bru, een geautomatiseerd harmonium, een enorm tapijt, familiefoto's en een knalgeel trainingspak met de tekst "can't do it" erop.