AFP De Nederlandse Yael van der Wouden ontmoette de Britse koningin Camilla gisteren in Clarence House, Londen

NOS Nieuws • vandaag, 01:25 Nederlandse genomineerde grijpt naast Booker Prize, Britse auteur bekroond

Yael van der Wouden, de eerste Nederlandse genomineerde voor de prestigieuze Booker Prize, heeft haar nominatie niet kunnen verzilveren. De literatuurprijs voor Engelstalige fictie ging naar de Britse schrijver Samantha Harvey voor haar boek Orbital, een roman die zich afspeelt aan boord van het internationale ruimtestation ISS.

Harvey is de negentiende vrouw in de 55-jarige geschiedenis van de Booker Prize die is onderscheiden. Het was dit jaar voor het eerst dat vijf van de zes finalisten vrouw waren. Van der Wouden dong mee met haar boek The Safekeep, in het Nederlands vertaald als De bewaring.

Spiegel voorhouden

Harvey begon tijdens de coronapandemie aan haar boek, waarin de opgesloten personages in de loop van een dag zestien zonsopkomsten en zonsondergangen met elkaar doorbrengen.

EPA De Britse schrijver Samantha Harvey won dit jaar met haar boek 'Orbital' de Booker Prize

"Om vanuit de ruimte naar de aarde te kijken, is als een kind dat voor een spiegel staat en zich voor het eerst realiseert dat de persoon in de spiegel zichzelf is", zei Harvey toen ze de trofee in ontvangst nam. "Wat we de aarde aandoen, doen we onszelf aan." De jury spreekt van een "wonderbaarlijke roman" die "onze wereld vreemd en nieuw voor ons maakt".

Harvey is de eerste vrouw sinds 2019 die de prijs wint. Vorig jaar ging de onderscheiding naar de Ierse schrijver Paul Lynch voor zijn dystopische roman Prophet Song, onder meer geïnspireerd door de Syrische burgeroorlog. In zijn boek beschrijft hij hoe een land kan afglijden naar totalitarisme en oorlog.

Roddelen in andere taal

Het boek van Van der Wouden (37) is gesitueerd in het Overijssel van na de Tweede Wereldoorlog en gaat over de broeierige spanning tussen twee jonge vrouwen. In het buitenland is het boek positief ontvangen en een bestseller geworden, maar in Nederland bleef de aandacht vooralsnog achter.

"Het is vanzelfsprekend dat er in Nederland wat sceptischer is omgegaan het verhaal", zei de deels in Israël opgegroeide schrijver deze week in gesprek met Nieuwsuur. "Het is een verhaal over Nederland dat in het Engels is geschreven. Het is een beetje alsof iemand over je aan het roddelen is in een andere taal."

Nieuwsuur sprak Van der Wouden over haar boek en nominatie:

5:43 Wint Nederlandse Van der Wouden de Booker Prize?

Vier jaar geleden wist de toen 29-jarige auteur Marieke Lucas Rijneveld als eerste Nederlander de International Booker Prize binnen te slepen, de prijs voor literatuur die in het Engels is vertaald. Rijneveld werd onderscheiden voor The Discomfort of Evening, de Engelse vertaling van debuutroman De avond is ongemak.

Eerder dit jaar dong de Nederlandse schrijver Jente Posthuma met vijf anderen mee naar de prijs met de Engelse vertaling van haar boek Waar ik liever niet aan denk. Die ging uiteindelijk naar de Duitse Jenny Erpenbeck.