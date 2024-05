Bafta-awards voor Britse series Top Boy en Happy Valley

De Netflix-serie Top Boy is gisteravond in de prijzen gevallen tijdens de Britse Bafta TV Awards voor de beste tv-prijzen. De ook in Nederland populaire serie over een groep drugsdealers in Londen won een prijs in de categorie drama. Ook won actrice Jasmine Jobson voor haar rol van Jaq in Top Boy. Ze kreeg een prijs voor de beste actrice in een ondersteunende rol.