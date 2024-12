Leverkusen knikkert Bayern uit beker na eerste rode kaart in 866 duels voor Neuer

Bayer Leverkusen heeft Bayern München geklopt in de achtste finale van de DFB Pokal. In München werd het 0-1 voor de regerend landskampioen en bekerhouder, waardoor de slechte reeks van 'der Rekordmeister' in de beker aanhoudt.

De laatste keer dat Bayern tot de laatste vier van het Duitse bekertoernooi reikte was in 2020, toen de Zuid-Duitsers de triple wonnen.

Na ruim een kwartier spelen was het al einde oefening voor Manuel Neuer. De Bayern-doelman kwam ver zijn goal uit en bracht Oranje-international Jeremie Frimpong met een stevige bodycheck ten val. Neuer kreeg rood en de Israëlische reservegoalie Daniel Peretz kwam in de ploeg. Het was pas de eerste rode kaart in 866 wedstrijden voor de 38-jarige Neuer.