Frimpong scoort voor winnend Leverkusen, Leipzig afgedroogd door Wolfsburg

Bayer Leverkusen heeft in Duitsland middenmoter Union Berlin verslagen. De landskampioen won in de hoofdstad met 2-1 en boekte een plaatsje winst op de ranglijst, omdat RB Leipzig thuis hard met 5-1 onderuitging tegen VfL Wolfsburg.

Leverkusen sloeg na een snelle aanval al in de tweede minuut toe via Jeremie Frimpong. De gasten controleerden de wedstrijd en de 1-1 na een halfuur kwam dan ook uit het niets. Benedict Hollerbach dribbelde enkele opponenten voorbij en vond Jeong Woo-yeong. Patrik Schick schonk Leverkusen de verdiende zege door een voorzet van invaller Florian Wirtz binnen te werken.

Leipzig zakt verder weg

Leipzig was na een kwartier al door Wolfsburg uitgeteld. De bezoekers, die net onder Union Berlin stonden, leidden toen al met 3-0 en wonnen uiteindelijk met 5-1.

Leipzig deelde nog niet zolang geleden koppositie met Bayern München, maar haalde door vele blessures - onder anderen Xavi Simons zit in de lappenmand - deze maand slechts één punt uit de vier competitiewedstrijden en is inmiddels in de Bundesliga afgezakt naar de vierde plaats.