Alle deelnemers bekend voor WK clubs, een toernooi waar vooral de FIFA zin in heeft

Het deelnemersveld voor het vernieuwde WK voor clubteams komende zomer is bekend. Met de beslissing in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League die afgelopen weekend werd gewonnen door het Braziliaanse Botafogo, is duidelijk welke 32 clubs komende zomer in de Verenigde Staten tegen elkaar gaan strijden in een oud toernooi in een nieuw jasje.

"Een waanzinnig, écht wereldwijd toernooi. Een revolutionair symbool van een stralende nieuwe toekomst voor het voetbal", vindt FIFA-voorzitter Gianni Infantino, wiens naam niet één, maar twee keer terug te vinden is op de trofee voor de winnaar.

Infantino en de wereldvoetbalbond lijken echter de enigen die enthousiast zijn over het clubtoernooi, dat van 15 juni tot 13 juli gespeeld zal worden. Met name spelers en clubs in Europa laten luidkeels blijken dat ze opzien tegen het WK voor clubs.

Spelers kritisch

"Het geld regeert", sprak Manchester City-speler Kevin De Bruyne moedeloos. "We zijn dicht bij een staking", bevestigde zijn ploeggenoot Rodri. Voor de spelers, die al veel langer klagen over de overvolle speelkalender, is het toernooi een doorn in het oog.

Ondertussen diende de internationale spelersvakbond een klacht in tegen de FIFA over het drukke speelschema en dreigde Real Madrid het toernooi te boycotten. "Spelers raken geblesseerd als ze te veel spelen", zei Real-trainer Carlo Ancelotti. Het bestuur van de club zei meer geld te willen van de FIFA.

De wereldvoetbalbond reageerde door voormalig Arsenal-trainer Arsène Wenger aan het hoofd te zetten van een werkgroep, die zich bezig moet gaan houden met de belastbaarheid van voetballers. De werkgroep presenteerde nog geen resultaten, maar de FIFA besloot het WK voor clubs wel door te zetten.

Zelfde opzet als WK voor landen

De opzet van het toernooi wordt drastisch veranderd. Voorheen was het een jaarlijks mini-toernooi met zeven deelnemers: de kampioen van elk continent waar gevoetbald wordt, aangevuld met de kampioen van het gastland.

In de oude variant werd in de winter gespeeld en duurde het toernooi, als je als club de finale haalde, maximaal vier wedstrijden. Europese teams stroomden in de halve finale in en speelden dus maximaal twee duels. Dat is nu verleden tijd.

Het toernooi krijgt dezelfde opzet als het WK voor landenteams de laatste decennia had. Het wordt een evenement dat elke vier jaar plaatsvindt, waarvoor 32 clubs zich plaatsen. Die worden in poules van vier verdeeld en na de groepsfase volgt een knock-outfase waar elk team één duel per ronde speelt.

De deelnemers aan het WK voor clubteams 2025 Europa: Real Madrid (Spanje), Atlético Madrid (Spanje), Chelsea (Engeland), Manchester City (Engeland), Bayern München (Duitsland), Borussia Dortmund (Duitsland), Juventus (Italië), Internazionale (Italië), FC Porto (Portugal), Benfica (Portugal), Paris Saint-Germain (Frankrijk), RB Salzburg (Oostenrijk). Zuid-Amerika: Palmeiras (Brazilië), Flamengo (Brazilië), Fluminense (Brazilië), Botafogo (Brazilië), River Plate (Argentinië), Boca Juniors (Argentinië). Afrika: Al-Ahly (Egypte), Wydad Casablanca (Marokko), Espérance Tunis (Tunesië), Mamelodi Sundowns (Zuid-Afrika). Azië: Al-Hilal (Saudi-Arabië), Urawa Red Diamonds (Japan), Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten), Ulsan HD (Zuid-Korea). Noord- en Midden-Amerika: Monterrey (Mexico), Club Leon (Mexico), Pachuca (Mexico), Seattle Sounders (VS), Inter Miami (VS). Oceanië: Auckland City (Nieuw-Zeeland).

Europa vaardigt de meeste deelnemers af: twaalf clubs in totaal. Dat zijn de Champions League-winnaars van de laatste vier jaren, aangevuld met ploegen die op basis van hun UEFA-ranking een startbewijs krijgen.

Dat is iets anders dan de coëfficiëntenlijst, want voor het club-WK gaat het er enkel om hoe ver een club is gekomen in de Champions League. Bovendien mogen er uit elke UEFA-lidstaat maximaal twee clubs worden afgevaardigd.

Zuur voor Ajax: zij zouden de volgende Europese deelnemer zijn, als het continent dertien startbewijzen had gehad. De Amsterdammers eindigden op basis van hun Europese prestaties in de periode 2020-2024 nét achter RB Salzburg, dat wel naar het toernooi gaat.

Verder telt Zuid-Amerika zes deelnemers en zijn er vier startbewijzen uitgedeeld aan Afrika, Azië en de regio Noord- en Midden-Amerika. Oceanië heeft één deelnemer en de laatste plek gaat naar een club uit het gastland. Dat is komende zomer de Verenigde Staten, dus doet het Inter Miami van Lionel Messi mee.

Inter Miami plaatste zich overigens niet via een vooraf bepaalde route. De club eindigde in de reguliere fase van de Amerikaanse competitie bovenaan en kreeg daarvoor als 'prijs' een ticket voor het WK voor clubteams van FIFA-voorzitter Infantino.

Weinig enthousiasme

De spelers en hun clubs tonen zich dus nog weinig enthousiast en hetzelfde geldt voor de fans. "Het is onwaarschijnlijk dat er veel fans zullen afreizen naar de VS voor dit toernooi", schreef de New York Times vorige week, terwijl de Amerikaanse supporters ook nog niet warmlopen voor het WK voor clubs.

Bovendien is nog altijd niet duidelijk waar het toernooi uitgezonden zal worden en of er überhaupt geïnteresseerde partijen zijn voor de tv-rechten. Duidelijk is al wel dat het plan om de rechten exclusief aan Apple te verkopen niet doorgaat. Het technologiebedrijf is niet overtuigd van de waarde van het toernooi.

FIFA-voorzitter Infantino heeft er vooralsnog wel veel zin in. "Het wordt historisch", beloofde hij twee weken geleden op een bijeenkomst in Buenos Aires.