Gestolen bestelbusje met 2500 pasteitjes van sterrenkok terecht

In Noord-Engeland heeft de politie een bestelbus zwaar beschadigd teruggevonden die gisteren werd gestolen van sterrenkok Tommy Banks. Compleet met inhoud: 2500 vleespasteitjes en 100 liter jus. Eetbaar waren de pasteien niet meer.

Tommy Banks, die twee sterrenrestaurants en een pub runt, ontdekte gisteren dat zijn wagen gestolen was. Die was net helemaal volgeladen met de vleespasteitjes, custard en jus, bestemd voor een kerstmarkt. "Daar hadden de dieven waarschijnlijk niet op gerekend", zei Banks, die daar de humor wel van inzag.

Toch deed hij in een Instagramvideo een directe oproep aan de dieven om de bus met pasteitjes ergens achter te laten, bijvoorbeeld bij een buurtcentrum. "Doe iets aardigs vanwege Kerstmis. Dan kunnen we ze tenminste nog aan mensen geven die eten nodig hebben, en gaan ze niet verloren."

Niet meer te redden

Vanmiddag gaf Banks zijn laatste 'pastei-update', waarin hij bedankte voor alle hulp. Zijn wagen was gevonden met valse nummerplaten, en was zo erg beschadigd dat hij waarschijnlijk kan worden afgeschreven. Ook veel pasteien waren kapotgegaan en stonden niet gekoeld, dus ook die waren niet meer te redden.

"Een wagen verliezen is vervelend, maar die is verzekerd. Maar dit is zo zonde", aldus Banks, die weinig begrip kon opbrengen voor de dieven. "Ik hoop dat jullie geen cadeautjes krijgen met Kerst."