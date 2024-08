Duitse jongen van 15 steelt bus en neemt passagiers mee

De tiener had zich gisteravond bij een chauffeur voorgesteld als de nieuwe stagiair. Volgens de politie had hij veel detailkennis, hij kon zelfs de baas van het busbedrijf bij naam noemen.

Aan het einde van zijn dienst droeg de chauffeur hem over aan een collega. De jongen had er toen blijkbaar genoeg van om bijrijder te zijn: kort nadat hij met de chauffeur was uitgestapt op een plein in het midden van de stad keerde hij alleen terug naar het voertuig en ging er met de bus vandoor.