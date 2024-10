NOS Nieuws • vandaag, 23:13 Verdachte opgepakt voor grote Britse kaasdiefstal

In het Verenigd Koninkrijk is een 63-jarige man gearresteerd voor het stelen van 22 ton Engelse en Welshe cheddar. De meer dan 950 wielen kaas, met een waarde van 360.000 euro, werden vorige week buitgemaakt bij een kaasspeciaalzaak in Londen.

Speciaalzaak Neal's Yard Dairy in de wijk Southwark zou de ruim 950 hele kazen leveren aan iemand die zich voordeed als groothandelaar van een groot Frans winkelbedrijf. Maar nadat de 22 ton kaas anderhalve week geleden werd afgeleverd, bleek dat het Franse bedrijf niet bestaat en dat er dus geen geld was overgemaakt.

Het vermoeden bestaat dat de kaas zich inmiddels in Rusland of in het Midden-Oosten bevindt.

Jamie Oliver verontwaardigd

De verontwaardiging was groot bij de Britten toen de diefstal vorige week bekend werd gemaakt. Zelfs televisiekok Jamie Oliver besteedde aandacht aan de fraude. Hij sprak op Instagram van een "brutale roof van schokkende proporties". Hij riep zijn volgers op alert te zijn als ze iets hoorden over "vrachtwagenladingen zeer chique kaas" die "goedkoop" werden aangeboden.

Intussen is er dus een verdachte opgepakt door Britse politie. De man van 63 werd gearresteerd op verdenking van fraude en het verkopen van gestolen producten. Hij is ondervraagd en daarna op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog steeds, aldus de politie.

Neal's Yard Dairy is een van de grootste Britse verkopers van lokale kazen. Het bedrijf heeft kaashandelaars wereldwijd gevraagd om contact op te nemen als hen in linnen gebonden kaaswielen van 10 of 24 kilogram zonder labels worden aangeboden.