ANP In een groot deel van Amsterdam geldt sinds 8 december maximaal 30 kilometer per uur

NOS Nieuws • vandaag, 12:56 Flitspalen nu ook inzetbaar op wegen waar 30 kilometer per uur geldt

Flitspalen kunnen vanaf nu ook worden ingezet op wegen waar een maximumsnelheid van 30 kilometer uur geldt. Na een proef van een half jaar heeft het Openbaar Ministerie (OM) bepaald dat de flitspalen landelijk kunnen worden gebruikt.

Tijdens de proef werden in Amsterdam verplaatsbare flitsers ingezet en een aantal vaste flitsers werd ingesteld op 30 kilometer per uur. Volgens het OM heeft dat ertoe geleid dat er minder hard wordt gereden.

In grote delen van Amsterdam geldt sinds eind vorig jaar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Bij zo'n 80 procent van de wegen in de hoofdstad werd de snelheid verlaagd. Na een half jaar bleek uit een analyse dat de gemiddelde snelheid op die wegen was gedaald met vijf procent. Op rechte stukken daalde de snelheid met tien procent.

320 boetes per dag

Dat de flitspalen hun werk goed deden bleek wel uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Tijdens de proef werden in drie maanden tijd bijna 40.000 boetes uitgedeeld op 30 kilometerwegen.

Het aantal snelheidsboetes in Amsterdam steeg door de flitspalenpilot flink. In de eerste vier maanden van het jaar werden er ongeveer 23.000 boetes uitgedeeld. Nadat de proef was begonnen, steeg dit naar bijna 60.000 boetes.

Het effect op het aantal verkeersongelukken is nog niet bekend, volgend jaar komt daar een evaluatie van.

Steeds meer steden

Niet alleen in de hoofdstad zullen de flitspalen op 30 kilometer per uur worden ingesteld. Andere steden volgen en verlagen ook op hun wegen de maximumsnelheid.

Zo kondigde Den Haag vandaag aan de snelheid op 110 wegen in de stad vóór 2030 te willen verlagen naar 30 kilometer per uur. In mei dit jaar volgde Rotterdam al het voorbeeld van de hoofdstad, daar zal de snelheid vanaf 2025 in 115 straten worden verlaagd naar 30 kilometer per uur.