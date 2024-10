AT5 Door verkeersdrukte en de verlaagde maximumsnelheid is het voor verloskundigen lastiger op tijd te komen bij bevallingen

NOS Nieuws • vandaag, 22:10 Werk Amsterdamse verloskundigen steeds moeilijker door verkeersdrukte in de stad

Verloskundigen in Amsterdam willen vooraf betrokken worden bij verkeersingrepen in de stad. Waar andere hulpdiensten in geval van spoed de maximumsnelheid mogen overschrijden en de trambaan mogen gebruiken, geldt dat voor verloskundigen niet.

Daardoor wordt het steeds lastiger om op tijd bij bevallingen in de stad te komen, zegt Antje-Martje Bakker. Zij is directeur van de EVAA, een samenwerkingsverband van 140 verloskundigen in de regio. Dat komt niet alleen door de verlaging van de maximumsnelheid; ook door de wegopbrekingen en steeds grotere verkeersdrukte.

Bij spoedgevallen kunnen verloskundigen soms niet anders dan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur overschrijden. Met als gevolg een boete. "Het moet mogelijk worden om die boete kwijt te laten schelden", zegt Bakker. Daarnaast wil Bakker dat de gemeente ontheffingen gaat verlenen aan verloskundigen om over de trambaan te mogen rijden als dat nodig is. "Daar moeten snel afspraken over komen", zegt ze tegen stadsomroep AT5.

Bakker sprak bij de gemeente al eerder de wens uit om als verloskundige vooraf betrokken te worden bij verkeersingrepen in de stad.

Snel en veilig

De gemeente is met verschillende beroepsgroepen in gesprek over bereikbaarheid in de stad, zegt wethouder Melanie van der Horst (Verkeer). Zo ook met de zorgsector, onder wie de verloskundigen. Maar uitzonderingen zijn niet zomaar gemaakt, benadrukt Van der Horst. "We zijn gebonden aan landelijke regelgeving. Bijvoorbeeld welke nood- en hulpdiensten met sirene en zwaailichten mogen rijden."

"Tegelijk is het voor Amsterdammers heel belangrijk dat verloskundigen snel en veilig bij hun patiënten kunnen. Daarom gaan we in gesprek om te kijken hoe we kunnen zorgen voor goede bereikbaarheid, nu en in de toekomst."

Drie boetes

Daar is verloskundige Roos Neervoort blij mee. Zij doet bevallingen in het centrum van de stad. Ze heeft de afgelopen maanden drie boetes van in totaal 250 euro gekregen voor het overschrijden van de maximumsnelheid. Soms is 30 kilometer per uur niet voldoende om op tijd bij een bevalling te zijn, zegt ze tegen de stadsomroep.

"Er zijn uitzonderingen voor huisartsen, ambulances en veel andere zorgverleners", zegt ze. "Wij zijn daar niet in meegenomen, en dat maakt het werk soms wel lastig."

Steeds vaker redt Neervoort het niet om op tijd op plek van bestemming aan te komen. Dan is videobellen vanuit een stilstaande auto nog een oplossing. "De vrouw bevalt dan met mij op de Facetime. Dat gaat vaak ook goed, maar voor de ondersteuning is het gewoon fijn als ik erbij kan zijn."