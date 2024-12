AFP Tom Waes in januari van dit jaar

NOS Nieuws • vandaag, 12:11 Tom Waes was onder invloed van alcohol bij ongeluk

De Belgische tv-presentator Tom Waes was onder invloed van alcohol bij zijn ongeluk, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat schrijft hij in een verklaring die onder meer is gedeeld met de Vlaamse omroep VRT. Hij spreekt van een "onbegrijpelijke fout".

In de verklaring zegt Waes dat hij zich niets kan herinneren van het ongeluk. Wel weet hij dat hij die avond naar een restaurant en een café is geweest. Daar had hij te veel gedronken "om nog met de auto te mogen rijden".

Waes: "Toch ben ik in mijn auto gestapt om thuis te geraken. Onbegrijpelijk. Dat had ik nooit mogen doen, daar bestaat geen enkele twijfel over."

Ernstig gewond

Waes botste met zijn oldtimer, een Porsche, vlak voor de Kennedytunnel op de Antwerpse ring op een botsabsorbeerder. Dat is een aanhanger die bij wegwerkzaamheden wordt gebruikt om botsingen op te vangen. Hij raakte daarbij ernstig gewond.

Gisteren werd bekend dat het ongeluk was vastgelegd met verkeerscamera's en dat er bloed was afgenomen bij de presentator voor onderzoek.

Waes zegt dat hij zich realiseert dat hij "geweldig veel geluk" heeft gehad. Het is een grote, onbegrijpelijke fout, waar ik me verschrikkelijk bij voel. Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden, aan iedereen. Het spijt me verschrikkelijk."

VRT betreurt actie Waes

Tom Waes is onder meer bekend van het programma Reizen Waes, dat ook in Nederland wordt uitgezonden. Ook speelde hij in de serie Undercover en presenteert hij het geschiedenisprogramma Het verhaal van Vlaanderen.

Een van zijn opdrachtgevers, VRT, zegt in een reactie het te "betreuren" dat Waes onder invloed van alcohol in zijn auto is gestapt. "Dit kan echt niet", zegt een woordvoerster. "Onze schermgezichten hebben ook op dat vlak een voorbeeldfunctie voor het brede publiek. We verwachten dat Tom zijn verantwoordelijkheid neemt en vinden het belangrijk dat hij zelfinzicht toont."

Waes werkt ook voor de Nederlandse televisie. Voor de KRO-NCRV maakt hij een vervolg op zijn reisprogramma Reizen Waes en een nieuwe fictieserie, genaamd Badgast.

De KRO-NCRV zegt in een reactie dat "met te veel alcohol op in de auto stappen zeer onverantwoordelijk en kwalijk" is. "Zoals ook is gebleken. Je vormt niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen een gevaar op de weg."

"Tom ziet zelf ook in dat hij een onbegrijpelijk grote fout heeft begaan", gaat de reactie verder. "Het is nu nog te vroeg om te kijken naar de gevolgen van zijn ongeluk voor zijn werk. Voor nu is het belangrijkste dat hij zich volledig richt op zijn herstel, wij wensen hem daarbij veel sterkte toe."

Alle vertrouwen

Waes zelf zegt "alle vertrouwen" te hebben in het verdere onderzoek door politie en justitie. Verder zal hij de komende maanden geen verklaringen afleggen in de media, "tot mijn management laat weten dat ik weer mentaal en fysiek voldoende kracht heb".