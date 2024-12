VRT Tom Waes

NOS Nieuws • gisteren, 16:45 Ongeluk Tom Waes vastgelegd met verkeerscamera's

Het verkeersongeluk waarbij de Belgische presentator Tom Waes zwaargewond raakte, is vastgelegd met verkeerscamera's. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Antwerpen aan Vlaamse media.

Justitie hoopt dat die beelden helpen om vast te stellen of Waes te snel reed en waarom hij de wegafzetting waarop hij inreed laat heeft opgemerkt.

Ook is er bloed afgenomen voor onderzoek. Normaal gesproken wordt dat zo snel mogelijk na een ongeval gedaan, maar door de zware verwondingen was dat niet mogelijk. Justitie zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de resultaten van het bloedonderzoek nog niet bekend zijn.

Intensive care

Acteur en presentator Tom Waes raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond bij een verkeersongeval. Hij botste toen met zijn oldtimer vlak voor de Kennedytunnel op de Antwerpse ring op een zogenoemde botsabsorbeerder. Dat is een aanhanger die bij wegwerkzaamheden wordt gebruikt om botsingen op te vangen.

Waes ligt nog altijd op de intensive care. In een verklaring meldt de VRT namens zijn familie dat de toestand van Waes stabiel is en dat hij buiten onmiddellijk levensgevaar is. De komende dagen proberen artsen via een scan een beter zicht te krijgen op mogelijke botbreuken.

Bij bewustzijn

In de verklaring staat ook dat Waes niet is gereanimeerd. In een eerder bericht meldde de VRT dat er sprake was geweest van reanimatie, maar dat blijkt niet te kloppen.

Zaterdag liet de familie al via de VRT weten dat Waes bij bewustzijn is, zelfstandig ademt en dat ze hem kort konden spreken en vasthouden.

Inmiddels heeft Waes op Instagram van zich laten horen. Hij reageerde met "Dank u lieve vriend xxx" op een post waarin zanger Bart Peeters tijdens een concert iedereen in het publiek vroeg om het lampje van hun smartphone aan de zetten. Peeters wilde daarmee Waes beterschap wensen.

Tom Waes is bekend van het programma Reizen Waes, dat ook in Nederland wordt uitgezonden. Ook speelde hij in de serie Undercover en presenteert hij het geschiedenisprogramma Het verhaal van Vlaanderen.