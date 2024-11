Belga Photo Tom Waes

NOS Nieuws • vandaag, 16:25 Tom Waes is bij bewustzijn na ongeluk, heeft gesproken met familie

De Belgische tv-presentator en acteur Tom Waes is bij bewustzijn en ademt zelfstandig. Dat meldt zijn familie via de Belgische omroep VRT. Waes raakte vannacht zwaargewond bij een auto-ongeluk in de Kennedytunnel in Antwerpen.

"We hebben Tom kort kunnen spreken en vasthouden. Wat een opluchting", aldus Waes' familie. De presentator verkeert buiten levensgevaar, maar wordt nog verzorgd op de intensive care, laat de VRT weten.

Naar omstandigheden maakt Waes het goed. De omroep vraagt met aandrang "de familie in deze moeilijke momenten rust te gunnen en hen niet te contacteren". Ook de ziekenhuizen in Antwerpen vragen om geen contact op te nemen en de privacy van de presentator te respecteren.

Botsabsorbeerder

Waes reed vannacht met zijn auto in op een botsabsorbeerder, een voertuig dat op de weg staat bij wegwerkzaamheden. In dat voertuig zat ook iemand die volgens een woordvoerder van het parket van Antwerpen lichtgewond raakte.

De hulpdiensten moesten de Porsche 911 van Waes openknippen om hem na het ongeluk uit de auto te krijgen. Hij werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij volgens nieuwssite Het Laatste Nieuws kort kunstmatig in coma werd gehouden. Volgens bronnen van de Vlaamse site van heeft Waes ook meerdere botbreuken opgelopen.

Opnames

De presentator en acteur werkt voor de Belgische omroep VRT en de Nederlandse NPO. In Nederland is hij bekend van zijn rol als Bob Lemmens in de serie Undercover.

Momenteel is de presentator bezig met de opnames voor het reisprogramma Reizen Waes en een hoofdrol in de serie Badgast. De VRT zegt dat het te vroeg is om uitspraak te doen over de gevolgen voor deze producties. De prioriteit ligt bij het herstel van Waes.