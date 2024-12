Olympisch kampioen Evenepoel botst op postwagen en loopt meerdere breuken op

Wielrenner Remco Evenepoel heeft breuken opgelopen in zijn rib, rechterschouderblad en rechterhand. De 24-jarige Belgische olympisch kampioen kwam tijdens een trainingsrit in botsing met een wagen van BPost, het postbedrijf van België.

Het ongeval gebeurde in Oetingen, in de provincie Vlaams-Brabant. Hulpverleners deden ter plekke de eerste medische checks, voordat Evenepoel in een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar werden meerdere breuken vastgesteld.

Olympisch en wereldkampioen

Evenepoel heeft een succesvol seizoen achter de rug, waarin hij onder meer de olympische wegrit en de olympische tijdrit won. Ook is hij de regerend wereldkampioen tijdrijden en werd hij derde in de Tour de France.

Het programma van Evenepoel voor nieuwe seizoen is nog niet bekend. In januari gaat het wielerseizoen weer van start in Australië, maar de belangrijkste wedstrijden voor Evenepoel zijn later in het jaar.