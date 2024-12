NOS Nieuws • vandaag, 00:01 Afgelopen tien jaar 742 dier- en plantensoorten ontdekt in Congobekken

De afgelopen tien jaar zijn in het Congobekken in Midden-Afrika 742 dier- en plantensoorten gevonden die nog niet bekend waren bij de wetenschap. Dat meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) in een vandaag gepubliceerd rapport.

In het rapport worden onder meer nooit eerder beschreven zoogdieren, vogelsoorten en spinnensoorten genoemd. Bij de lokale bevolking waren veel van de beschreven dier- en plantensoorten wel al bekend. Het Congobekken is het een-na-grootste tropische regenwoud ter wereld. Het WNF roept overheden op om deze bossen te behouden.

Het bekken ligt in Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Congo-Brazzaville, Gabon en Equatoriaal-Guinea. "Het Congobekken is een schatkamer aan biodiversiteit", zegt directeur Congobekken van het WNF Martin Kabaluapa. "Tegelijkertijd is het gebied essentieel voor het welzijn van meer dan 75 miljoen mensen die hier leven. Hun voedselvoorziening, behuizing en culturele identiteit is afhankelijk van deze regenwouden."

In het rapport New Life in the Congo Basin: a Decade of Species Discoveries (2013 - 2023) worden 430 planten, 140 ongewervelde dieren, 96 vissen, 22 amfibieën, 42 reptielen, twee vogels en tien zoogdieren beschreven. Een van de soorten is de umma gumma, een libelleachtige die is vernoemd naar het album Ummagumma dat de Britse band Pink Floyd in 1969 uitbracht:

WNF/Jens Kipping De umma gumma

Een andere noemenswaardige soort is de mecistops leptorhynchus. Deze krokodilachtige met smalle bek werd al in de 19e eeuw waargenomen, maar werd toen nog niet als een aparte soort gezien. Hij werd lang aangezien voor een soort die ook in West-Afrika voorkomt.

Pas in 2018 werd deze wetenschappelijk als soort erkend. Er is nog geen officiële Nederlandse naam, maar vertaald uit het Engels wordt dit de Centraal-Afrikaanse smalsnuitkrokodil genoemd. Dit reptiel loopt het risico om een bedreigde diersoort te worden vanwege afname van het leefgebied en stropers.

WNF/Nik Borrow De Mecistops leptorhynchus, een krokodillensoort

Ook voor het eerst wetenschappelijk beschreven in de afgelopen tien jaar is de koffiesoort coffea rizetiana. Deze soort, die door een Belgische botanicus als eerste is beschreven in 2021 heeft grotere vruchten dan veel andere koffiesoorten. In het wild komt deze plantsoort mogelijk nauwelijks meer voor.

WNF/Meise Botanic Garden Coffea rizetiana

De kikkersoort congolius robustus werd voor het eerst beschreven in 2021 toen hij werd waargenomen in de Democratische Republiek Congo. Het is een kikker die vooral 's nachts leeft en alleen ten zuiden van de rivier de Congo wordt aangetroffen. Het WNF noemt deze soort "een vlaggenschipsoort voor centrale Congolese bossen" die "dient als een belangrijke indicator voor de gezondheid van habitatten".

WNF/Václav Gvozzdík De congolius robustus