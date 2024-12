Reuters Zeker 56 doden door verdrukking in voetbalstadion in Guinee

NOS Nieuws • gisteren, 22:47 Traangas, paniek en verdrukking leiden tot zeker 56 doden in stadion Guinee

De meeste mensen die gisteren in een voetbalstadion in Guinee zijn omgekomen, zijn verdrukt bij de uitgangen van het stadion. Dat melden lokale journalisten in het West-Afrikaanse land. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 56 mensen omgekomen.

De aanleiding lijkt een controversiële beslissing van de scheidsrechter die een rode kaart uitdeelde en een strafschop toekende.

Vervolgens zouden fans het veld op zijn gerend en met stenen hebben gegooid. De politie reageerde met traangas. Het gevolg was chaos en paniek. Een getuige zegt tegen persbureau Reuters: "In de haast en het gedrang zag ik mensen vallen. Meisjes en kinderen werden vertrapt. Het was verschrikkelijk."

Stadion 'overvol'

Een lokale journalist die in het stadion in de stad Nzérékoré was, zegt dat de meeste mensen zijn omgekomen in de verdrukking bij de uitgangen. Hij en vele anderen zijn het stadion uitgekomen door over de muren te klimmen. "Ik heb het overleefd, omdat ik niet naar de uitgang ben gerend", zegt hij tegen persbureau AP. Volgens hem waren er 20.000 tot 30.000 mensen in het stadion.

Bekijk hier hoe mensen het stadion uit vluchten:

0:14 Doden en chaos na afloop voetbalwedstrijd Guinee

Een andere journalist zegt tegen de BBC dat het stadion tot de nok toe vol zat. Hij spreekt over één uitgang: "In paniek gingen alle toeschouwers naar de uitgang, die erg klein was. Degenen die niet overeind konden blijven staan, belandden op de grond."

De premier van Guinee heeft in een reactie stilgestaan bij de slachtoffers en beloofde medische en psychologische hulp aan alle gewonden. Ook zei hij dat er een onderzoek wordt ingesteld om na te gaan wie verantwoordelijk is. De voetbalbond van Guinee heeft het over een "tragedie" en "intense pijn".

Onveilige stadions

Guinee staat erom bekend dat het de veiligheid in voetbalstadions niet op orde heeft. In Guinee mogen, net als in Ethiopië, Gambia, Tsjaad en Sierra Leone, van de Afrikaanse voetbalbond geen internationale wedstrijden worden gespeeld. De stadions voldoen er niet aan de internationale normen.

Daarom werden de thuiswedstrijden van Guinee in de kwalificatie voor de Afrika Cup gespeeld in het buurland Ivoorkust. Volgens de journalist die de BBC sprak, is het stadion in Nzérékoré nooit afgebouwd.

De wedstrijd was onderdeel van een voetbaltoernooi ter ere van Mamady Doumbouya, de leider van de militaire junta die sinds 2021 aan de macht is. Volgens de oppositie is het toernooi bedoeld om steun te verwerven voor Doumbouya's "onwettige" politieke ambities. Hij zou zich kandidaat willen stellen voor de volgende presidentsverkiezingen, waarvoor overigens nog geen datum is geprikt en waarvoor hij zich volgens regels van zijn eigen regime niet kandidaat mag stellen.