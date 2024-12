Zeker 56 doden bij chaos rondom voetbalwedstrijd in Guinee

Er zijn zeker 56 doden gevallen bij geweld rondom een voetbalwedstrijd in het West-Afrikaanse land Guinee. Dat melden de autoriteiten in het land.

"Lichamen liggen zo ver het oog reikt, het mortuarium is vol", zegt een van de artsen in een lokaal ziekenhuis. Op niet-geverifieerde beelden op sociale media zijn rijen met levenloze lichamen te zien.

Het geweld zou zijn begonnen in de slotfase van de wedstrijd na een beslissing van de scheidsrechter. Bezoekers bestormden het veld, waarop de politie traangas inzette en fans met stenen richting de politie gooiden. Omdat er maar één uitgang was ontstond een grote chaos, aldus de Franse radiozender RFI. Het is niet duidelijk of de slachtoffers door geweld of verdrukking om het leven zijn gekomen.