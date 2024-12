AFP Schade na een bombardement vandaag in de stad Idlib

NOS Nieuws • gisteren, 17:06 Assad krijgt steun van pro-Iraanse strijders tegen opmars rebellen

Het leger van Syrië krijgt in de strijd tegen de islamitische rebellen in het noordwesten van het land steun van pro-Iraanse strijdgroepen uit Irak. Zeker 300 strijders zijn vannacht de grens overgestoken, zeggen Iraakse en Syrische bronnen tegen persbureaus.

"Dit zijn verse versterkingen voor onze kameraden aan het front", zei een bron bij het Syrische leger tegen persbureau Reuters. Om luchtaanvallen te vermijden zouden ze niet allemaal tegelijk maar in kleine groepjes en via een niet-officiële grensovergang Syrië zijn binnengetrokken.

Dat deze pro-Iraanse milities het Syrische leger te hulp schieten, komt niet onverwacht. Iran is een bondgenoot van de Syrische dictator Assad. Pro-Iraanse milities hielpen Assad bij het onderdrukken van de opstand tegen hem die in 2011 uitbrak.

Het regeringsleger krijgt ook hulp van de Russische gevechtsvliegtuigen die al bijna tien jaar in Syrië gestationeerd zijn. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisaties vallen de Russische vliegtuigen niet alleen rebellen aan, maar ook woonwijken en ziekenhuizen in stedelijke gebieden in Aleppo en Idlib.

Onverwacht

Strijders van de islamitische rebellenbeweging HTS verbraken in de noordwestelijke provincie Idlib vorige week het staakt-het-vuren met het regeringsleger. Zo kregen ze Aleppo in handen, de tweede stad van het land die ze in 2016 na een lange strijd hebben moesten opgeven. Daarna begonnen ze aan een opmars naar de provincie Hama. Het is onduidelijk hoe die verloopt.

Bij hun offensief hebben de rebellen ook Tel Rifaat in handen gekregen, een plaats ten noorden van Aleppo die in handen was van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Deze door Koerden geleide groep wist in 2019 in het noordoosten van Syrië de terreurgroep Islamitische Staat te verslaan.

AFP De Turkse minister Fidan en zijn Iraanse collega Araghchi

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi reisde gisteren naar Damascus voor overleg met de regering-Assad. Hij zei vandaag dat het Syrische leger zelf in staat is om de rebellen aan te pakken, maar ook dat Iran het Syrische leger alle steun zal geven die het nodig heeft.

Araghchi sprak vandaag in Ankara ook met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Fidan. De rebellen uit Idlib worden gesteund door Turkije. Fidan zei na afloop dat Turkije niet wil dat de al veertien jaar durende burgeroorlog verder oplaait en een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt. Ook zei hij dat dat de ontwikkelingen aantonen dat de regering-Assad tot een akkoord met de oppositie moet komen.

De Iraanse president Pezeshkian besprak de situatie in Syrië vandaag per telefoon met de Russische president Poetin. Het Kremlin laat weten dat de Syrische regering op onvoorwaardelijke steun kan rekenen bij het herstel van de orde en stabiliteit.

Assad hoeft niet te rekenen op steun van de pro-Iraanse Hezbollah-militie in buurland Libanon. Bronnen bij Hezbollah zeiden tegen persbureau Reuters dat de groep zo kort na het staakt-het-vuren met Israël niet klaar is om mensen naar het noorden van Syrië te sturen.

Burgeroorlog

Net als in andere Arabische landen brak in 2011 in Syrië een opstand uit tegen het dictatoriale regime. Dat leidde tot een bloedige burgeroorlog die aan honderdduizenden mensen het leven heeft gekost. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht.

Met hulp van Rusland en Iran wist Assad de Arabische en Koerdische rebellengroepen terug te dringen, maar die wisten toch grote gebieden in handen te houden. In 2020 kwam het na bemiddeling van Rusland en Turkije tot een staakt-het-vuren met de rebellen in Idlib dat tot vorige week standhield.