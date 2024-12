AFP Een rebel poseert in een buitgemaakte straaljager, de foto is van vandaag

NOS Nieuws • vandaag, 11:23 • Aangepast vandaag, 15:51 Zware gevechten in Syrië, regeringsleger poogt opmars rebellen te stuiten

Op verschillende plekken in Noordwest-Syrië wordt zwaar gevochten. Rebellen namen gisteren een groot deel van Aleppo in en het regeringsleger heeft versterkingen gestuurd om een verdere opmars te voorkomen. Op foto's is te zien dat rebellen verder zijn opgerukt, maar de situatie is veranderlijk en onoverzichtelijk.

Het is jaren geleden dat de frontlinie in de Syrische burgeroorlog zo veel is verschoven, en dat in enkele dagen tijd. Onafhankelijke informatie over de snelle ontwikkelingen is schaars. Journalisten zijn niet of nauwelijks actief in het gebied.

Wel wordt uit verschillende bronnen bevestigd dat er vandaag zware bombardementen worden uitgevoerd. De Syrische luchtmacht krijgt daarbij hulp van bondgenoot Rusland. Het regeringsleger stelt in een verklaring dat er "tientallen militanten" gedood zijn bij luchtaanvallen op Idlib en Aleppo.

'Ziekenhuis gebombardeerd'

Russische straaljagers hebben onder meer een ziekenhuis in Aleppo gebombardeerd, zegt het in Londen gestationeerde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De organisatie baseert zich op lokale bronnen en ooggetuigen. In vijf dagen tijd zouden ruim 370 mensen omgekomen bij gevechten in Syrië. Volgens deze statistieken zijn er tientallen burgers omgekomen, ruim honderd militairen en ruim 200 rebellen.

Het Syrische leger heeft een groot tegenoffensief aangekondigd. Ook heeft president Assad voor het eerst openlijk gereageerd op het flitsoffensief van de jihadistische groepering Hayat Tahrir al-Sham (HTS). De dictator stelt dat hij het land "blijft verdedigen tegen terroristen en hun aanhangers". HTS heeft naar schatting mogelijk 15.000 strijders.

Onderstaande kaart toont de situatie van oktober dit jaar in Syrië en is dus niet meer actueel. Wel geeft de kaart een beeld van hoe de verhoudingen destijds waren. Inmiddels hebben rebellengroepen dus gebied veroverd rondom Aleppo:

NOS

In de omgeving van Aleppo heeft het regeringsleger meer terrein verloren, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Deze organisatie stelt dat rebellengroepen twee plaatsen en een luchtmachtbasis ingenomen hebben. Persbureau AFP heeft foto's gepubliceerd waarop te zien is dat rebellen een straaljager hebben buitgemaakt (zoals te zien is in de hoofdfoto boven de artikel) in de omgeving van Aleppo.

Het is duidelijk dat HTS onder meer bij de stad Hama was opgerukt. Deze plaats ligt zo'n 120 kilometer ten zuidwesten van Aleppo. De jihadistische groepering had een dorp op zo'n 20 kilometer afstand van Hama ingenomen, zo valt op te maken uit videobeelden op Telegram waarvan de NOS de locatie heeft vastgesteld. Het is onduidelijk hoe de situatie daar vandaag is.

Versterkingen in Hama

Het regeringsleger weerspreekt berichten dat militairen de stad Hama zijn ontvlucht. Op een gisteravond gepubliceerde video op X is te zien dat legervoertuigen actief zijn aan de noordkant van de stad. Ook bevestigen ooggetuigen berichten dat het regeringsleger versterkingen heeft gestuurd naar de stad. Volgens de legerleiding zijn aanvallen op omringende dorpen door rebellen afgeslagen. Deze informatie is niet geverifieerd.

Gisteren erkende het regeringsleger wel dat het zich had teruggetrokken uit delen van Aleppo, de stad waar van 2012 tot en met 2016 zwaar om is gevochten en die nu opeens in enkele dagen praktisch is ingenomen door rebellen.

Reuters Rebellen gisteravond in het centrum van Aleppo

Koerdische milities hebben gezien dat het Syrische leger zich heeft teruggetrokken op meer plekken rondom Aleppo, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme Turkse bronnen.

Turkije is nauw betrokken bij de burgeroorlog. HTS wordt bijvoorbeeld geholpen door gewapende groeperingen die aangestuurd worden door de Turkse autoriteiten. Deze groeperingen zouden momenteel ook vechten tegen Koerdische milities. Er zou voorkomen zijn dat Koerdische strijdgroepen gebied in handen kregen, zegt een anonieme bron tegen Reuters, zonder daarvoor bewijs te leveren.

Iraanse minister naar Damascus

Vanwege de plotse crisis in Syrië is de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken naar Damascus gereisd. Teheran is een onmisbare bondgenoot voor het Syrische regime. Abbas Araghch vliegt komende week ook naar Turkije voor overleg.

In 2011 kwamen Syriërs massaal in opstand tegen het regime van de familie Assad, die inmiddels al ruim een halve eeuw aan de macht is. De protesten werden met harde hand neergeslagen en er brak een burgeroorlog uit. Met behulp van Iran en Rusland wist president Assad uiteindelijk de controle terug te krijgen in het grootste deel van het land.

Vele honderdduizenden mensen werden gedood en miljoenen mensen sloegen op de vlucht naar het buitenland. De burgeroorlog is nooit beëindigd. Met name in het noordwesten bleven jihadistische milities actief, die deze week plots een grootschalig offensief lanceerden. In het noordoosten maken Koerdische milities de dienst uit, die Turkije als terroristen beschouwt.