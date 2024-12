ANP Anna van der Breggen

NOS Wielrennen • vandaag, 12:34 In aanloop naar rentree wil Van der Breggen meisjes in Rwanda aan het fietsen krijgen

"Bijzonder om mee te maken." Dat zegt Anna van der Breggen over haar kennismaking met Rwanda. De voormalig olympisch en wereldkampioene wielrennen maakt komend jaar een comeback in het wielerpeloton en is in het Afrikaanse land om het WK-parcours te verkennen.

Of ze de WK volgend jaar ook rijdt, staat overigens nog niet vast. "Ik weet nog niet wat mijn programma is", zegt de inmiddels 34-jarige renster in het radioprogramma Langs de Lijn. Ze stopte als ploegleider om zelf weer op de fiets te stappen.

Over het parcours is ze duidelijk: "Het is echt wel zwaar. Het is bijna nergens vlak, in en buiten de stad." Het parcours voor de vrouwen is een omloop van vijftien kilometer met vier pittige klimmetjes.

'Moet me wel liggen'

Op papier dus een rondje dat Van der Breggen op het lijf geschreven is. "Als ik een beetje het niveau haal dat ik had, moet me dit wel liggen", zegt de Overijsselse, die blij is dat ze weer wielrenster is. Toch tempert ze de verwachtingen. Het trainen gaat met ups en downs.

Instagram/Team KNWU Van der Breggen verkent het WK-parcours in Rwanda

Maar de trip naar Afrika draait niet alleen om trainen. "We hebben best veel gedaan", zegt Van der Breggen. Ze was in Rwanda bij de lancering van een campagne van hulporganisatie Right To Play, die bedoeld is om kinderen aan het fietsen te krijgen. "Dit project richt zich vooral op meisjes. Die hebben nog minder kans om te kunnen fietsen."

Toch is er hoop, ziet Van der Breggen. De kinderen zijn volgens haar superenthousiast. "Een meisje wil al vanaf haar vijfde wielrenster worden. Maar dat is nu heel moeilijk." Dat moet dus makkelijker worden. En dat kan ook, want de wegen zijn "verrassend" goed, aldus Van der Breggen.

Ook is er een circuit en een afgesloten lusje waar kinderen met ambitie kunnen fietsen.

Gejuich bij de training

Niet alleen de kinderen waren enthousiast. Veel mensen zijn op de hoogte van de komst van de WK wielrennen komend jaar en begroetten de Nederlandse delegatie met Van der Breggen met gejuich tijdens de parcoursverkenning tussen het drukke verkeer.

"Dat is mooi om te proeven en te zien", aldus een opgetogen Van der Breggen.

audiofragment Van der Breggen over haar trip naar Rwanda

Deze maandag, op de laatste dag van de trip naar Rwanda, is er ruimte voor de heftige geschiedenis van het land. Naast een training staat er een trip naar een herdenkingsplaats van de genocide van 1994 in het land gepland.

"Dat heeft veel impact hier", merkt de renster. Het is de afsluiting van een bijzondere reis naar het land waar ze komend jaar - het jaar van haar terugkeer - mogelijk aan de de WK rijdt.