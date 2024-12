Met de vijfde tijd ooit wint debutant Sawe marathon van Valencia

Debutant Sebastian Sawe heeft in een absolute toptijd de marathon van Valencia gewonnen. De Keniaan noteerde de vijfde tijd ooit gelopen: 2:02:05.

De snelste tijd ooit staat op naam van Kelvin Kiptum: 2:00:35. In Valencia hield Sawe grote namen als Deresea Geleta en Daniel Mateiko achter zich. Alle Nederlandse deelnemers stapten uit.

De 28-jarige Sawe maakte zijn debuut op de marathon. Vorig jaar werd hij wereldkampioen op de halve marathon en eerder dit jaar won hij de halve marathon in Praag. Bij de vrouwen won in Valencia de Ethiopische Alemu Megertu.

Overstromingen

Vanwege de overstromingen in de regio Valencia die eind oktober ruim 200 levens eisten, was het enige tijd onduidelijk of de marathon door zou gaan. Uiteindelijk kwam er groen licht, ook omdat de stad zelf nauwelijks getroffen werd. Er deed een recordaantal van 35.000 lopers mee.