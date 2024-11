ANP De lopers voor de start van de marathon van Rotterdam in 2024

In samenwerking met Rijnmond NOS Sport • vandaag, 00:00 Marathon Rotterdam kan (vooralsnog) niet groeien naar 30.000 deelnemers

De ambitie van de organisatie van de marathon van Rotterdam om uit te breiden naar 30.000 deelnemers kan voorlopig niet waargemaakt worden. Onder andere een NAVO-top in 2025 gooit roet in het eten. Voor het jaar erop heeft de organisatie wél hoop. Momenteel kunnen er 17.000 lopers starten in Rotterdam.

"Het is balen, heel erg balen", zegt directeur Wilbert Lek tegen RTV Rijnmond over de keuze van de gemeente om de marathon niet te laten groeien. "Het komt erop neer dat er een NAVO-top in Den Haag is, waardoor de druk op de capaciteit van onder meer de politie te groot is", zegt Lek. "Uitbreiden is gewoon onmogelijk."

Veiligheid

Bovendien zitten er een aantal haken en ogen aan de veiligheid van de marathon van Rotterdam, legt Lek verder uit. "Metrostations moeten bijvoorbeeld goed begaanbaar blijven en medische posten moeten opschalen. Daar hebben we over nagedacht, maar in 2025 is het niet voldoende."

Voor het jaar erop is Lek hoopvol. "Onze oproep aan de gemeente is om dit samen op te pakken en hardloopstad nummer één te blijven." Of het allemaal gaat lukken is nog maar de vraag. Volgens de directeur is er vanuit de gemeente 'niet altijd de welwillendheid'.

Amsterdam wel

De organisatie van de Amsterdam Marathon maakte na de editie van 2024 bekend gemaakt dat er volgend jaar meer lopers mee mogen doen. Het aantal deelnemers gaat dan van 22.500 naar 30.000.