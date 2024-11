NOS Sport • vandaag, 19:04 Nageeye voelde tijdens gewonnen marathon New York: 'Dit is mijn race'

3:59 Uitgebreide samenvatting marathon New York, met Nageeye als winnaar

"Dit is de bevestiging", zei Abdi Nageeye na zijn historische zege in de marathon van New York. De hardloper won zondag als eerste Nederlander ooit de prestigieuze race in de Verenigde Staten.

Winnen in New York is voor Nageeye het teken dat hij het goed had aangevoeld op de training de afgelopen weken. Zeker na de deceptie van de olympische marathon in Parijs, waar hij als medaillekanshebber zes kilometer voor de finish moest afhaken.

"Ik had weer zin. Meer zin om te trainen", vertelde Nageeye na zijn zege over de aanloop naar de race in de Verenigde Staten. "Ik wist wat ik fout heb gedaan in Parijs. Ik heb de Spelen laten glippen, een dure fout, maar daar heb ik van geleerd. Ik ging terug naar Kenia om te trainen. En nu heb ik de juiste training voor mijzelf ontdekt."

"Ik had zo veel zin om te trainen. Ik genoot ervan. De training en het herstel kwamen automatisch."

0:42 Nageeye na zege marathon New York: 'Ik zag: dit is van mij'

In de marathon door de vijf wijken van New York kwam na de "superlekkere" voorbereiding alles eruit. Vanaf het begin liep Nageeye met de beste vooraan mee. "Met nog 35, 30 kilometer te gaan, zweette ik nog niet eens."

Finale

Bij elke versnelling van toplopers, onder anderen de Ethiopische favoriet en olympisch kampioen Tamirat Tola, zat Nageeye direct mee. "Iedereen probeerde wat vandaag, maar ik zat overal bij."

"Ik zag allemaal winnaars van afgelopen jaren, maar ik dacht: I don't care, ik hoor bij ze, ik ben een van hen. Mijn wedstrijd is tot kilometer 36. Als ik daar er nog bij zou zitten, wist ik: dit is mijn race."

Nageeye liep in de finale in Central Park weg bij de Keniaan Evans Chebet en won in 2.07.39. "Ik zag Chebet in zijn gezicht en dacht: die is van mij."

0:40 Nageeye wint als eerste Nederlander marathon van New York

Al snel na de finish keek Nageeye al ambitieus naar de toekomst. "Ik heb nog wat te gaan om op topniveau te zijn, dit is niet het einde maar het begin van een paar goede jaren die komen."