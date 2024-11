ANP Abdi Nageeye na afloop van de marathon voor de mannen op de Olympische Spelen

NOS Sport • vandaag, 06:24 Na deceptie in Parijs grijpt Nageeye herkansing in New York met beide handen aan Luuk Blijboom redacteur NOS Sport

Luuk Blijboom redacteur NOS Sport



De Olympische Spelen van Parijs? Praat hem er maar niet van. Het voelt voor Abdi Nageeye nog steeds alsof op de olympische marathon een zekere medaille door zijn handen is geglipt. Maar het leven gaat door, ook voor hem. En dus is hij dankbaar dat hij zondag in New York de kans krijgt iets recht te zetten.

"Dit voelt echt als een herkansing. De teleurstelling van Parijs hindert me niet om hier het beste uit mezelf te halen."

Doods gevoel

Hij was deze zomer goed in Parijs, klinkt het telefonisch vanuit The Big Apple. "Maar niet perfect in vorm." Was hij dat wel geweest, dan was het zetje tegen zijn rechterbeen dat hij halverwege de wedstrijd bij een drankpost van een Keniaanse tegenstander kreeg, zonder gevolgen gebleven.

Nu had hij een doods gevoel in het dijbeen, dat hem hinderde bij het heffen, en moest hij bij kilometerpunt 36 noodgedwongen de strijd staken.

"Ik heb in de aanloop naar Parijs vanwege het heuvelachtige parcours veel getraind op het bergop en bergaf lopen", zegt de 35-jarige Nageeye. Het maakte dat de noodzakelijke krachttraining voor het heupgewricht, de zogenoemde hip thrust, erbij inschoot, beseft hij nu. "Daardoor ontbrak het me aan specifieke kracht om de gevolgen van die botsing goed op te vangen."

ANP Abdi Nageeye druipt teleurgesteld af na de olympische marathon in Parijs

Want geloof hem, klinkt het stellig: "Met een perfect lichaam had ik in Parijs op het podium gestaan."

Dus moet hij zondag in New York maar laten zien wat hij waard is. Aan de voorbereiding lag het ditmaal in ieder geval niet, zegt hij. "Die was lekker." Of nee: "Superlekker."

Oogsttijd

Nimmer in de drie voorgaande keren dat hij aan de start verscheen, voelde Nageeye zich zo goed als nu. In 2021 eindigde hij als vijfde, een jaar later als derde en vorig jaar kwam hij als nummer vier over de streep.

Nu is het oogsttijd. Naast olympisch kampioen en titelverdediger Tamirat Tola uit Ethiopië en zijn Belgische boezemvriend Bashir Abdi beschouwt hij ook zichzelf als potentiële winnaar van 's werelds meest aansprekende marathon. "Ik sta ook in dat rijtje, ja. Mijn verwachtingen zijn hoger gespannen dan ooit."

Het winnen van de marathon van New York of zegevieren in een andere zogeheten 'major' behoort tot de grote doelen die hij zich voor de komende jaren heeft gesteld. Daarnaast prijkt op zijn wensenlijst het veroveren van de wereldtitel, bijvoorbeeld tijdens de WK van volgend jaar in Tokio, en het winnen van olympisch goud tijdens de Spelen van 2028 in Los Angeles. Voor minder doet Nageeye het niet.

Lastige keuze

In de jaren die nog voor hem liggen gaat kwaliteit boven kwantiteit. Daarom heeft Nageeye zich voorgenomen vanaf 2025 niet meer dan twee marathons per jaar te lopen. De keuze voor volgend jaar gaat tussen Rotterdam, de wedstrijd die hij dit jaar voor de tweede maal won, Londen, Boston en Tokio. "Het wordt lastig om te kiezen", weet hij bij voorbaat.

6:09 Bekijk de samenvatting van de marathon van Rotterdam 2024

Het zijn zorgen voor later. Laat hij eerst New York 2024 maar eens goed volbrengen. Nageeye, zo zegt hij zelf, is ook mentaal misschien wel sterker dan ooit.

"Na de teleurstelling van Parijs was daar die donkere stem in mijn hoofd die ik wel vaker hoor als een race niet loopt zoals verwacht. Maar die stem blokkeert mij niet langer. Ik heb de grootste teleurstelling uit mijn loopbaan weten om te zetten in motivatie om in New York het beste uit mezelf te halen."

In de trainingen overlegde hij de laatste twee weken data die hij zelf eerder voor onmogelijk hield. Snelheidstrainingen van zestien kilometer op de baan voelden aan alsof die geen enkele moeite kostten. "Ik kon blijven doorgaan op een lage hartslag zonder moe te worden. Ik vlóóg werkelijk."

Jammer

Eigenlijk, zo zegt hij, is het alleen jammer dat de marathon van New York niet twee of drie weken later op de kalender staat. Had hij na Parijs een halve maand langer de tijd gehad om te trainen, dan was zijn vorm nóg beter geweest dan deze nu is.

Het belooft wat voor de komende jaren, lacht hij. Vanaf 2025, wil hij er maar mee zeggen, gaat hij het pas écht goed aanpakken. "Ik kijk nu al uit naar het lopen van marathons waarbij ik in de voorbereiding werkelijk alle tijd heb om in topvorm te raken."