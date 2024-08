ANP Abdi Nageeye

NOS Sport • vandaag, 21:51 Nageeye start in november voor vierde keer in New York, met flinke concurrentie

Abdi Nageeye zal in november deelnemen aan de marathon van New York. Ook de Ethiopiër Tamirat Tola, olympisch kampioen en titelverdediger in New York, staat op de deelnemerslijst.

De 35-jarige Nageeye, die zilver won tijdens de Olympische Spelen in Tokio, stapte in Parijs twee kilometer voor de eindstreep uit. Naar eigen zeggen had hij te veel last van zijn heup na een botsing met een andere loper.

Voor Nageeye wordt het zijn vierde opeenvolgende optreden in de marathon van New York. In 2022 finishte de in Somalië geboren Nederlander als derde in een tijd van 2.10.31. Nooit eerder eindigde een Nederlandse marathonloper op het podium in New York.

Ook olympisch kampioen aan de start

Vorig jaar werd Nageeye vierde, achter winnaar Tamirat Tola (2.04.58). De 33-jarige Ethiopiër won de olympische marathon en werd wereldkampioen in 2022. In 2021 zegevierde Tola in de marathon van Amsterdam in een tijd van 2.03.39, nog altijd zijn persoonlijk record.

ANP 2022: Abdi Nageeye (linsk) na zijn derde plaats in new York

Ook Bashir Abdi, winnaar van het zilver in Parijs, staat aan de start. De Belg verzekerde zich in Tokio nog van een bronzen medaille met de hulp van Nageeye.

Concurrentie komt verder van de Kenianen Evans Chebet (winnaar in 2022), Albert Korir (winnaar in 2021) en Geoffrey Kamworor (winnaar in 2017 en 2019).

Obiri

Bij de vrouwen is Hellen Obiri de favoriet. De Keniaanse, die een bronzen plak pakte in Parijs, won vorig jaar zowel de marathon van New York als die van Boston. In april prolongeerde ze haar titel in Boston al en ze zal ook dit jaar die dubbel willen pakken.

Obiri gaat de strijd aan met landgenote oud-winnares Sharon Lokedi (vierde in Parijs) en de 38-jarige Ethiopische Tirunesh Dibaba,