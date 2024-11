NOS Sport • vandaag, 17:15 Nageeye wint als eerste Nederlander prestigieuze marathon New York

Abdi Nageeye heeft als eerste Nederlandse atleet de marathon van New York gewonnen. Hij is daarnaast de eerste Nederlandse man die een van de zes majors, de meest prestigieuze marathons, op zijn naam schrijft.

Nageeye liep in de finale in Central Park weg bij de Keniaan Evans Chebet en won in 2.07.39.

0:40 Nageeye wint als eerste Nederlander marathon van New York

Met de bijzondere overwinning spoelt Nageeye zijn olympische kater dubbel en dwars weg. In Parijs had hij het gevoel om het eremetaal te kunnen strijden, maar moest hij op zes kilometer voor de streep uitstappen.

In New York liep Nageeye na een "superlekkere" voorbereiding vanaf de start attent mee voorin. Al op de eerste brug van Staten Island naar Brooklyn schoof hij mee in een groepje aanvallers. Die poging strandde, maar het toonde hoe fris en scherp de 35 jaar geleden in Somalië geboren atleet was gestart.

'Mijn race'

Onder aanvoering van de Ethiopische topfavoriet en olympisch kampioen Tamirat Tola werd de groep gedurende de ruim 42 kilometer door de vijf wijken van New York steeds verder uitgedund. Bij elke versnelling zat Nageeye direct mee. "Iedereen probeerde wat vandaag, maar ik zat overal bij", zei hij kort na de finish. "Niemand kwam weg, ik ken het parcours goed en vandaag was het mijn race."

Reuters Abdi Nageeye midden in de groep op de Verrazzano-Narrows Bridge

Op het lange rechte stuk over First Avenue in Manhattan konden enkel Nageeye en de Keniaan Evans Chebet aanhaken bij Tola.

Met nog vier kilometer te gaan, voerde Nageeye het tempo op. Chebet ging in zijn spoor mee, Tola moest een gaatje laten, keerde niet meer terug en werd uiteindelijk vierde.

Nageeye snelt weg

Chebet plaatste de volgende versnelling, maar die werd soepel gepareerd door Nageeye, die nog een beslissende aanval in de benen had. Door de finishstraat in Central Park liep hij weg bij zijn laatst overgebleven concurrent, keek nog een paar keer om en sloeg daarna de handen voor zijn gezicht.

"Ik was zo gefocust, zelfs toen ik alleen naar de finish liep kon ik niet geloven dat ik ging winnen", zei hij na de finish. "Het leek wel een droom. De Spelen waren zo teleurstellend voor mij, daarna dacht ik bij elke training weer aan de olympische marathon. Ik wilde winnen, hier in New York. Niemand geloofde me, ik stond hier niet bij de vijf favorieten."

Het ging voor Nageeye om de laatste brug in het parcours. De Brooklyn Bridge, waar hij bij zijn drie vorige deelnames werd gelost en uiteindelijk zevende, vijfde en derde werd. "Ik moest de brug overleven. Daarna was het mijn race. Als ik er daarna nog bij zat, zou ik winnen, dat wist ik zeker." En zo geschiedde.

Chepkirui klopt Obiri

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Sheila Chepkirui. De 33-jarige Keniaanse snelde in de slotfase in Central Park verrassend weg bij topfavoriet Hellen Obiri, die vorig jaar won in New York en ook de laatste twee marathons van Boston op haar naam schreef.

Reuters Hellen Obiri

Obiri voerde na een rustige openingsfase het tempo flink op en dunde de groep zo steeds verder uit. In het tweede deel dook de 41-jarige Vivian Cheruiyot voorin op en zorgde met meerdere versnellingen voor onrust in de kopgroep.

Uiteindelijk bleken Chepkirui en Obiri de sterksten, pas in de laatste honderden meters lukte het Chepkirui weg te lopen bij haar landgenote.

Romanchuk beëindigt reeks 'Silver Bullet' Hug Daniel Romanchuk (1.36.31) won verrassend bij de wheelers. De Amerikaan snelde in het slotstuk in Central Park weg uit een kopgroep van drie. Marcel Hug, die al zes keer won in New York en drie jaar geen major had verloren, was de opvallende afwezige op het podium. De vaak ongenaakbare Zwitser, bijgenaamd 'Silver Bullet', heeft door een regelwijziging ingeboet op zijn voorsprong op de concurrentie. De federatie besloot dit jaar dat de rolstoelen waar wheelers in zitten aan de achterkant niet meer mogen uitsteken, waardoor Hug aanpassingen moest doen. Meer dan zijn stoel leek een botsing met Romanchuk hem in de weg te zitten. Niet lang na het incident moest Hug de kopgroep laten gaan, hij werd vierde. Jetze Plat was de beste Nederlander op de zesde plaats, Geert Schippers werd achtste. DeAmerikaanse Susannah Scaroni soleerde, net als vorig jaar, naar de winst bij de vrouwen.