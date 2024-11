Reuters De spelers van Arsenal vieren de 3-0 tegen Sporting

NOS Voetbal • gisteren, 23:01 Arsenal en Leverkusen winnen eenvoudig in Champions League, Bayern nipt langs PSG

Bayer Leverkusen en Arsenal hebben hun vijfde Champions League-duel eenvoudig gewonnen. Leverkusen was op eigen veld met 5-0 te sterk voor RB Salzburg, Arsenal won op bezoek bij Sporting met 5-1. Bayern München zegevierde in eigen huis met 1-0 tegen Paris Saint-Germain.

Voor Leverkusen (vijfde op de ranglijst), Arsenal (zevende) en Bayern (elfde) is het de derde zege in vijf wedstrijden. PSG blijft steken op één zege en is afgezakt naar de 26ste plaats.

In Lissabon kon Arsenal-middenvelder Martin Ødegaard voor het eerst dit seizoen starten in een Europees duel. Arsenal miste de voorbije maanden de creatieve impuls van de 25-jarige Noor, die lang aan de kant stond met een enkelblessure.

Arsenal begon uitstekend aan het duel, wat in de zevende minuut resulteerde in de verdiende openingstreffer. Aanvaller Gabriel Martinelli rondde een lage voorzet van Jurriën Timber af en tikte van dichtbij de 1-0 binnen.

Voor Sporting was het de tweede keer op rij dat het binnen enkele minuten op achterstand kwam tegen een Engelse club. Begin deze maand was dat ook het geval tegen Manchester City, in een duel dat de Portugezen mede dankzij een hattrick van Viktor Gyökeres uiteindelijk met 4-1 wonnen.

Tegen Arsenal ontbrak het Sporting aan die veerkracht. Bij rust stond het al 3-0 voor bezoekers uit Londen. Voor de pauze scoorden Kai Havertz (intikker) en Gabriel Magalhães (kopbal) namens de huidige nummer vier van de Premier League.

Strafschop

Twee minuten na de hervatting zette Gonçalo Inácio de 3-1 op het bord voor Sporting. Een ommekeer zat er niet in. Arsenal-aanvaller Bukayo Saka besliste de wedstrijd door in de 65ste minuut een strafschop te benutten. Leandro Trossard maakte er acht minuten voor tijd 5-1 van.

Reuters Bukayo Saka van Arsenal viert zijn benutte strafschop tegen Sporting

Bayer Leverkusen had op eigen veld geen moeite met RB Salzburg en won met 5-0, onder meer door een vroeg benutte penalty van Florian Wirtz. De zege is een opsteker voor de Duitsers, die de vorige Champions League-ontmoeting kansloos met 4-0 verloren van Liverpool.

In de elfde minuut verdubbelde Alejandro Grimaldo de score, waarna Wirtz na een half uur zijn tweede van de avond scoorde. Zo ging Leverkusen net als Arsenal met een 3-0 voorsprong de rust in.

Rondtikken

Leverkusen tikte de bal in de tweede helft rustig rond en breidde de score via Patrik Schick (4-0) en Aleix García (5-0) nog verder uit. Oranje-international Jeremie Frimpong leverde de assist op de goal van Schick en voetbalde ruim een uur mee bij de regerend landskampioen.

Reuters Patrik Schick viert de 4-0 tegen RB Salzburg

Bij Bayern München kroonde verdediger Kim Min-jae zich tot matchwinnaar door in de 38ste minuut de enige treffer van de wedstrijd binnen te koppen. De 28-jarige Zuid-Koreaan werd bij een hoekschop over het hoofd gezien door de Parijse defensie en kon de bal vrijuit in het net koppen.

Bayern had de hele wedstrijd een klein overwicht en zag Paris Saint-Germain een groot gedeelte van de tweede helft met een man minder spelen. Vleugelaanvaller Ousmane Dembélé ontving in de 56ste minuut zijn tweede gele kaart.