Staalgigant stelt groene investeringen in Europa uit: 'nieuw beleid nodig'

Staalbedrijf ArcelorMittal had plannen om Europese hoogovens te vervangen voor duurzamere alternatieven. Maar die groene investeringen komen er voorlopig niet, schrijft het bedrijf in een persbericht .

ArcelorMittal is de op-een-na grootste staalproducent ter wereld, met fabrieken in zestien landen. Een deel daarvan staat in Europa. In het Belgische Gent en Luik bijvoorbeeld. Maar ook in Luxemburg, Frankrijk, Polen en Spanje maakt het bedrijf staal.