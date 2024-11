Reuters Een reddingswerker bij de crashsite nabij de luchthaven van Vilnius

NOS Nieuws • vandaag, 13:36 Zwarte dozen crash Litouwen gevonden, OM ziet geen aanwijzingen voor sabotage

Er zijn bij het onderzoek naar de vliegtuigcrash in de Litouwse hoofdstad Vilnius op dit moment geen aanwijzingen die een andere oorzaak dan een technisch probleem of een fout van de piloot laten zien, zegt het Litouwse Openbaar Ministerie. Inmiddels zijn zowel de vluchtdatarecorder als de cockpitvoicerecorder veiliggesteld, de zogenoemde zwarte dozen.

"Onze eerste informatie geeft geen reden om onderzoek te doen naar ernstiger activiteiten", aldus aanklager Arturas Urbelis. Hij voegde eraan toe dat het onderzoek nog bezig is. "We zouden nog op aanwijzingen van andere activiteiten kunnen stuiten."

Het toestel van het Spaanse Swiftair dat door pakketbezorger DHL werd gebruikt, stortte gisterochtend rond 5.30 uur neer. Een Spaans bemanningslid kwam om het leven, drie anderen raakten gewond.

Het onderzoek is in volle gang. Vanochtend werd het vliegverkeer voor een uur stilgelegd. Zo kon de politie met drones het gebied van de crash filmen.

Zwarte dozen

Een politiechef zei vanochtend dat het onderzoek ter plaatse in twee of drie dagen kan zijn afgerond. De wrakstukken zullen in een hangar worden opgeslagen.

De Litouwse autoriteiten krijgen hulp van Duitse onderzoekers, omdat het toestel opsteeg uit Leipzig. Ook komen er twaalf experts uit de VS (van wie vijf van vliegtuigbouwer Boeing) om mee te helpen. De politie heeft aangegeven met de overlevende bemanningsleden te willen spreken, maar het is niet bekend hoe die eraan toe zijn.

Na de crash is een inspectie van de naderingssystemen van de Poolse luchtverkeersleiding uitgevoerd. Die speelt ook een rol bij inkomend luchtverkeer naar Litouwen en dus ook bij het onderzoek. Het gecrashte toestel vloog over Polen.

Beelden van vlak na de crash:

1:02 DHL-vliegtuig stort neer bij huis in Litouwen

In eerste instantie meldden de Litouwse autoriteiten al dat de oorzaak van de crash waarschijnlijk om een menselijke of technische fout was, maar ook dat een aanslag niet werd uitgesloten. Sindsdien kwamen er steeds meer vragen. Het hoofd van de Litouwse veiligheidsdienst verwees gisteren naar de dreiging die uitgaat van Rusland. De Litouwse omroep wees erop dat er geen noodsignaal is uitgezonden en dat de weersomstandigheden goed waren.

Daarbij zijn er eerder incidenten geweest met DHL-pakketten. In DHL-magazijnen in Leipzig en Birmingham vlogen dit jaar pakketten in brand. Britse autoriteiten onderzochten mogelijke Russische betrokkenheid daarbij. Poolse aanklagers maakten op 5 november bekend vier mensen te hebben opgepakt voor betrokkenheid bij het versturen van explosieve pakketten via internationale koeriers.

Flightradar24 De route van het gecrashte toestel

Ook in Duitsland, waar het vliegtuig vertrok, is er veel aandacht voor het onderzoek. Minister Baerbock van Buitenlandse Zaken dringt aan op een volledig onderzoek naar de crash. Ze zei dat de autoriteiten in Duitsland en Litouwen momenteel "in alle richtingen" onderzoek doen.

Naast een technisch ongeluk sluit ze niet uit dat de crash opzettelijk is veroorzaakt. In Europa zijn er de laatste tijd verschillende "hybride aanvallen" geweest op personen of infrastructuur, zei Baerbock. Ze verwees onder meer naar de schade aan twee datakabels in de Oostzee een week geleden.

Op de vraag of Rusland achter de crash zit, zei bondskanselier Scholz "dat dat zou kunnen". "We kijken er goed naar. Op dit moment kunnen we het nog niet zeggen."